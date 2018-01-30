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15 февраля, 18:17
Москва и Псковская область подписали на инвестфоруме в Сочи соглашение о сотрудничестве

Документ стал первым двусторонним соглашением между столицей и Псковской областью

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписали на инвестиционном форуме в Сочи соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами сроком на пять лет, передает корреспондент ТАСС.

"Псковская область активно сотрудничает с Москвой уже давно, практически во всех областях. Наращиваем торговый оборот, сотрудничаем в здравоохранении <...> Мы дорожим этим сотрудничеством, и я благодарен Михаилу Юрьевичу [Ведерникову], его команде, что вы оперативно подготовили новое соглашение, которое даст возможность поднять на более высокий уровень сотрудничество между нашими регионами", - сказал Собянин после церемонии подписания соглашения.

В свою очередь, Ведерников назвал Москву стратегическим партнером для Псковской области. "Мы действительно этим соглашением хотели актуализировать наше сотрудничество. Мы рассчитываем, что у нас будет возможность провести Дни Псковской области в Москве", - сказал он.

В материалах пресс-службы мэрии Москвы уточняется, что документ стал первым двусторонним соглашением, которое заключили Москва и Псковская область. Соглашением предусматривается расширение межрегионального сотрудничества в транспортной сфере, в области информационных коммуникаций, в сфере промышленности, торговли и услуг, архитектуры и строительства. Кроме того, регионы будут сотрудничать в области ЖКХ, науки, культуры, туризма, спорта, в сфере экологии, семейной и молодежной политики.

В настоящее время Москва поставляет в Псковскую область продовольственные товары и вина, легковые автомобили и дизельное топливо, кабели и провода, ювелирные изделия. В Москву из Псковской области поставляются мясо, сыры, колбасные изделия, молочные продукты, а также мебель, электронагреватели, керамическая плитка. Регионы также сотрудничают в сфере здравоохранения: в 2015-2017 годах около 2,4 тыс. жителей Псковской области прошли лечение в медицинских учреждениях Москвы.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ, в прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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