Башкирия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 47% по итогам 2017 года

Министр экономического развития региона отметил, что в республике действуют институты, которые бесплатно помогают продвигать товары за рубеж

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт в Башкирии в 2017 году увеличился на 47% в годовом выражении. В республике начали действовать институты, которые бесплатно помогают продвигать товары за рубеж, сообщил в четверг в интервью ТАСС министр экономического развития региона Сергей Новиков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Есть требования федерального центра увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 25%, мы за прошлый год увеличили показатель на 47%, то есть с опережением идем. Мы открыли в республике филиал Российского экспортного центра (РЭЦ), создали центр поддержки субъектов малого бизнеса в области экспорта", - сказал министр.

Он отметил, что в регионе экспортируют товары предприятия, которые полгода назад даже не выпускали продукцию. "Например, завод по производству шпона, который отгружает продукцию в Китай, Германию, но не занимается поставками по РФ. Достаточно активно предприятия работают в проектной области, <...> мы с оптимизмом смотрим на эту сферу", - уточнил Новиков.