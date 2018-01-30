Башкирия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 47% по итогам 2017 года

Министр экономического развития региона отметил, что в республике действуют институты, которые бесплатно помогают продвигать товары за рубеж
СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт в Башкирии в 2017 году увеличился на 47% в годовом выражении. В республике начали действовать институты, которые бесплатно помогают продвигать товары за рубеж, сообщил в четверг в интервью ТАСС министр экономического развития региона Сергей Новиков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"Есть требования федерального центра увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 25%, мы за прошлый год увеличили показатель на 47%, то есть с опережением идем. Мы открыли в республике филиал Российского экспортного центра (РЭЦ), создали центр поддержки субъектов малого бизнеса в области экспорта", - сказал министр.
Он отметил, что в регионе экспортируют товары предприятия, которые полгода назад даже не выпускали продукцию. "Например, завод по производству шпона, который отгружает продукцию в Китай, Германию, но не занимается поставками по РФ. Достаточно активно предприятия работают в проектной области, <...> мы с оптимизмом смотрим на эту сферу", - уточнил Новиков.
В 2018 году отделением РЭЦ в Башкирии и Торгово-промышленной палатой республики поставлена задача предоставить поддержку 60% действующих экспортеров региона и обеспечить рост несырьевого экспорта более чем на 7,5%. Для реализации экспортного потенциала предприятия могут использовать более 100 различных продуктов и услуг, оказываемых РЭЦ на бесплатной основе. Среди них - школа для начинающих экспортеров, проведение маркетинговых исследований и анализ рынков, содействие участию в международных тендерах, формирование перечня потенциальных партнеров.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.