{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 18:26
Башкирия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 47% по итогам 2017 года

Министр экономического развития региона отметил, что в республике действуют институты, которые бесплатно помогают продвигать товары за рубеж

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт в Башкирии в 2017 году увеличился на 47% в годовом выражении. В республике начали действовать институты, которые бесплатно помогают продвигать товары за рубеж, сообщил в четверг в интервью ТАСС министр экономического развития региона Сергей Новиков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Есть требования федерального центра увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 25%, мы за прошлый год увеличили показатель на 47%, то есть с опережением идем. Мы открыли в республике филиал Российского экспортного центра (РЭЦ), создали центр поддержки субъектов малого бизнеса в области экспорта", - сказал министр.

Он отметил, что в регионе экспортируют товары предприятия, которые полгода назад даже не выпускали продукцию. "Например, завод по производству шпона, который отгружает продукцию в Китай, Германию, но не занимается поставками по РФ. Достаточно активно предприятия работают в проектной области, <...> мы с оптимизмом смотрим на эту сферу", - уточнил Новиков.

Смотрите также
Власти Ростовской области подписали в Сочи два соглашения по развитию ветроэнергетикиБрянская область представит потенциал на крупных выставках при содействии "Росконгресса"Завод по производству онкопрепаратов построят в Зеленограде к 2021 году

В 2018 году отделением РЭЦ в Башкирии и Торгово-промышленной палатой республики поставлена задача предоставить поддержку 60% действующих экспортеров региона и обеспечить рост несырьевого экспорта более чем на 7,5%. Для реализации экспортного потенциала предприятия могут использовать более 100 различных продуктов и услуг, оказываемых РЭЦ на бесплатной основе. Среди них - школа для начинающих экспортеров, проведение маркетинговых исследований и анализ рынков, содействие участию в международных тендерах, формирование перечня потенциальных партнеров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
РоссияБашкортостанРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.