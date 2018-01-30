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15 февраля, 18:27
Фонд "Росконгресс" и Ассоциация юристов России подписали соглашение о сотрудничестве
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Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проводимых Фондом "Росконгресс" многочисленных международных мероприятий

15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи Фонд "Росконгресс" и Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России" подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и Председатель Правления Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Владимир Груздев.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проводимых Фондом "Росконгресс" многосторонних международных мероприятий, включая  Петербургский международный экономический форум, Восточный  экономический форум, Российский инвестиционный форум, Международный  арктический форум, Российская энергетическая неделя, а также других форумов, саммитов, круглых столов, конференций, семинаров, деловых встреч, презентаций, выставок, фестивалей, спортивных мероприятий, кинофестивалей, осуществления социально ориентированной деятельности.

Установленные соглашением партнерские отношения между Фондом "Росконгресс" и Ассоциацией юристов России позволят повысить уровень правовой культуры и просвещения, совершенствовать законодательство и формировать основы правового государства для решения социально значимых задач.

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