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15 февраля, 18:26
Севастопольскую ТЭС введут в эксплуатацию в 2018 году

Губернатор города отметил, что власти Севастополя выполняют все необходимые обязательства для начала работы ТЭС в установленный срок

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Севастопольская теплоэлектростанция, строящаяся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года (ФЦП), будет введена в эксплуатацию в текущем году. Об этом в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи в интервью ТАСС сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что после ввода в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС Крым и Севастополь будут с избытком обеспечены электроэнергией. Сейчас баланс мощности на полуострове равен 1360 МВт, при этом в периоды пиковых нагрузок Крым может испытывать проблемы с электроэнергией. После ввода двух ТЭС баланс составит более 1900 МВт.

"Мы эти вопросы координируем и контролируем, потому что ответственность с Севастополя и Крыма за надежность энергоснабжения никто не снимал, поэтому нам крайне важно, чтобы ввод электростанций состоялся вовремя, ждем в этом году ввода станции в срок", - сказал Овсянников.

Он отметил, что со своей стороны власти Севастополя выполняют все необходимые обязательства для того, чтобы ТЭС заработала в установленный срок, это касается предоставления земельных участков, ввода в эксплуатацию газопровода, который подходит к севастопольской станции. "Мы даже перенесли площадку для обезвреживания снарядов времен Великой Отечественной войны в другое место", - добавил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастопольРоссийский инвестиционный форум - 2018
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