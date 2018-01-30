Власти Москвы продлили налоговые льготы для завода Renault

Соглашение сторон подразумевает, что компания будет обучать, стажировать и трудоустраивать выпускников профильных учебных заведений столицы

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы и руководство компании Renault Russia заключили соглашение о сохранении налоговых льгот на земельные участки для завода Renault, расположенного на юго-востоке города. Соответствующий документ подписали мэр столицы Сергей Собянин и вице-президент, директор группы Renault по корпоративным связям Антуан де Ла Рошеброшар в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы пописываем соглашение с Renault о предоставлении компании... налоговых льгот, для того чтобы компания могла инвестировать в новые технологии, в новое оборудование, в расширение производства, создание промышленных беспилотников-автомобилей, и поставки машин на экспорт", - сказал Собянин на церемонии подписания.

Соглашение подразумевает сохранение арендной платы за земельные участки, на которых осуществляется производство автомобилей, в размере 0,1% от кадастровой стоимости земли. Кроме того, правительство Москвы обязуется рассмотреть возможность сохранения для организаций автомобилестроения столицы льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций с 2018 по 2020 года включительно.

Renault Russia, в свою очередь, обязуется продолжить модернизацию мощностей московского завода, обеспечить рост объема выпуска автомобилей и оказывать поддержку в привлечении новых инвесторов в отрасль машиностроения для создания в Москве производства по выпуску запасных частей и комплектующих для автотранспорта. Также компания в рамках соглашения должна обучать, стажировать и трудоустраивать выпускников профильных учебных заведений Москвы.

Де Ла Рошеброшар отметил, что продление договора между правительством столицы и Renault будет способствовать увеличению производственных мощностей. "Мы можем сказать, что наш альянс является одним из крупнейших в мире, Renault является одним из крупнейших производителей машин в России и одним из крупнейших инвесторов", - сказал он.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, соглашение о развитии автомобильного производства в промышленной зоне "Южный порт" в Печатниках правительство Москвы и Renault Russia заключили впервые в 2013 году. За пять лет объем инвестиций в развитие московского завода Renault составил 14,3 млрд рублей. На предприятии за этот период было выпущено 613 тыс. автомобилей. Численность сотрудников предприятия превысила 4,3 тыс. человек.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.