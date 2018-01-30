Завод "ОДК-УМПО" в Уфе выполнит задачу по повышению доли гражданской продукции

По словам главы Башкирии, к 2025 году доля гражданской продукции на предприятии должна составить 20-25%

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Завод "ОДК-УМПО" в Уфе, который производит авиационные двигатели, выполнит задачу по повышению доли гражданской продукции до 50% к 2030 году, согласно распоряжению президента РФ. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС глава Башкирии Рустэм Хамитов.

"Гражданская продукция потихонечку начинает отвоевывать место на предприятии. Прежде всего это двигатель ПД-14 для самолета МС-21 - значительное количество комплектующих "ОДК- УМПО" будет производить. Также - определенные комплектующие для вертолетного двигателя ВК-2500 и, конечно же, приводы для газоперекачивающих станций на базе двигателя АЛ-31. Уже хорошая линейка гражданской продукции, которая может обеспечить процентов 20-25 загрузки завода", - отметил Хамитов.

По его словам, к 2025 году доля гражданской продукции на предприятии должна составить 20-25%, а к 2030 году - уже 50%. "Работы еще много. Главное, есть наработки и новые заделы, которые позволят выполнить задание президента", - добавил в этой связи глава Башкирии.

Президент РФ Владимир Путин 24 января посетил завод ОДК- УМПО в Уфе и провел совещание о диверсификации производства продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях. Он поставил задачу увеличить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2030 году до 50%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.