Власти региона: Пензенской области необходим реабилитационный центр для взрослых и детей

Губернатор региона Иван Белозерцев отметил, что власти ищут инвесторов для строительства нового медицинского учреждения

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пензенская область нуждается в создании медицинских учреждений по взрослой и детской реабилитации, сообщил губернатор региона Иван Белозерцев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Взрослая и детская реабилитация - это то, что очень нужно и очень важно. Поэтому мы будем ждать инвестора. Если нет, то будем думать, как строить за областные средства", - отметил Белозерцев, выступая на сессии "Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году".

В декабре 2017 года министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков сообщил, что готовится проектно-сметная документация на строительство реабилитационного центра для детей.

"Это важная проблема - дети маловесного возраста в перспективе подвержены большому риску болезни центральной нервной системы, органов зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата. Наличие такого реабилитационного центра позволит в необходимый период времени их развития эти проблемы ликвидировать", - сказал Стрючков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс".

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