"Росконгресс" займется повышением экспортного потенциала Калужской области

В рамках проекта предусмотрено продвижение бренда региона на крупных выставочных мероприятиях, а также презентация его в России и за рубежом

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. "Росгонгресс" и "Ассоциация юристов России" займутся повышением инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Калужской области. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

"Документ подписали губернатор Анатолий Артамонов, директор фонда Александр Стуглев и председатель правления ассоциации Владимир Груздев. Основной предмет соглашения - повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Калужской области", - сообщили в пресс-службе.

Новые партнеры помогут региону продвигать проекты в России и за рубежом, а также окажут правовую поддержку.

"В планах - проведение взаимных консультаций, совместная организация тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий. В том числе предусмотрено продвижение бренда Калужской области на крупных выставочных мероприятиях в России и за рубежом", - уточнили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.