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15 февраля, 18:31
Власти Петербурга передали стадион на Крестовском острове в управление ФК "Зенит"
© Евгений Асмолов/ТАСС

Концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию стадиона подписали в четверг губернатор города Георгий Полтавченко и председатель совета директоров футбольный клуб "Зенит" Александр Дюков

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга передали стадион на Крестовском острове в управление футбольному клубу "Зенит". Концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию стадиона подписали в четверг губернатор города Георгий Полтавченко и председатель совета директоров футбольный клуб "Зенит" Александр Дюков на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корр. ТАСС.

"Концессионное соглашение предусматривает обязанность города передать весь имущественный комплекс стадиона в управление концессионеру на 49 лет. В ходе эксплуатации клуб обязуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию уникального объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы. В целях улучшения характеристик и эксплуатационных возможностей стадиона концессионер планирует инвестировать не менее 500 млн рублей до 2023 года", - сообщили в комитете по инвестициям.

К первоочередным задачам по развитию стадиона относится оборудование мест общественного питания, модернизация инженерных систем футбольного поля, закупка техники для обслуживания объекта. Концессионер также берет на себя обеспечение проведения в Санкт-Петербурге матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и иных международных спортивных мероприятий по инициативе города.

"Соглашение с "Зенитом" было ожидаемым, мы не делали из него секрета. Содержание стадиона требует серьезных вложений, а поскольку мы его строили не только для чемпионата мира [по футболу 2018 года], а для любимой футбольной команды, которая неплохо там играет, поэтому и было принято решение о передаче футбольному клубу "Зенит", - прокомментировал ТАСС губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил важность вложений со стороны концессионера не менее 500 млн рублей в дальнейшее развитие объекта с учетом проведения чемпионата мира и подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Петербурга Игоря Албина сообщал, что стоимость эксплуатации стадиона может составить от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год.

В конце 2017 года "Зенит" предложил концессионную инициативу на эксплуатацию стадиона и по итогам конкурсной процедуры, на которую не поступило других заявок, остался единственным претендентом на заключение соглашения.

Стадион "Санкт-Петербург" - домашняя арена "Зенита". Стадион примет семь матчей чемпионата мира. Вместимость стадиона во время мирового первенства будет составлять около 68 тыс. зрителей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Российский футболПолтавченко, Георгий СергеевичРоссийский инвестиционный форум - 2018
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