Овсянников рассчитывает, что "Россети" войдут в уставный капитал "Севастопольэнерго"

Ранее сообщалось о готовности компании вложить в модернизацию устаревших электросетей Севастополя 2 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что компания "Россети" договорится с компанией "Севастопольэнерго" об участии в уставном капитале последней и инвестициях в городские электросети. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что компания "Россети" готова вложить в модернизацию устаревших электросетей Севастополя 2 млрд рублей, войдя в уставный капитал "Севастопольэнерго". Однако позже в городском правительстве сообщили, что проект пока заморожен. В то же время, как заявил в декабре прошлого года замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, Минэнерго не отказывалось от планов по вхождению компании "Россети" в уставный фонд "Севастопольэнерго".

"Это сфера ответственности двух компаний - "Россети" и "Севастопольэнерго", мы подписали соглашение, и [компания] "Россети" выразила готовность инвестировать <…> Мы рассчитываем, что компании договорятся", - сказал Овсянников.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.