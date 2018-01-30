Кондратьев: договор с АСИ поможет Краснодарскому краю привлекать инвесторов в сферу ЖКХ

Губернатор края выразил надежду на увеличение "доли частных инвестиций в системе теплоснабжения"

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев надеется с помощью Агентства стратегических инициатив увеличить долю частных инвесторов в сферу ЖКХ, сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

"Надеемся, при помощи Агентства стратегических инициатив внедрение новой практики даст ощутимые результаты. И уже в ближайшее время мы сможем увеличить долю частных инвестиций в системе теплоснабжения", - приводит пресс-служба слова губернатора, которые он произнес на подписании соглашения с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня мы подписываем соглашение о применении в крае новой успешной практики в сфере ЖКХ. Проблемы в этой сфере есть в каждом регионе, эти вопросы сложно спрятать, на них люди реагируют остро, особенно если нет изменений", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.