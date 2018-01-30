Топилин заявил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году могут вырасти на 4%

По словам главы Минтруда, это произойдет при условии сохранения низкой инфляции

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в этом году могут возрасти на 4% при условии сохранения низкой инфляции. Такое мнение журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума высказал глава Минтруда Максим Топилин. "Зарплаты, действительно, растут. В этом году, если будет очень низкая инфляция, если мы сохранимся на уровне 2,5-3%, я думаю, что зарплаты реальные в этом году могут вырасти больше, нежели чем в прошлом году. Где-то около 4%", - сказал Топилин, отвечая на вопрос ТАСС.