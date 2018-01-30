Топилин заявил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году могут вырасти на 4%

По словам главы Минтруда, это произойдет при условии сохранения низкой инфляции
СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в этом году могут возрасти на 4% при условии сохранения низкой инфляции. Такое мнение журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума высказал глава Минтруда Максим Топилин.
"Зарплаты, действительно, растут. В этом году, если будет очень низкая инфляция, если мы сохранимся на уровне 2,5-3%, я думаю, что зарплаты реальные в этом году могут вырасти больше, нежели чем в прошлом году. Где-то около 4%", - сказал Топилин, отвечая на вопрос ТАСС.
При этом он признал, что, несмотря на рост зарплат, реальные доходы населения падают. "Что касается падения доходов, то ситуация заключается в том, что, скорее всего, это на самом-то деле результат успехов борьбы с нелегальной экономикой и теневыми доходами", - заявил министр.
Он пояснил, что доходы Росстат считает через расходы, "а когда у людей расходы становятся меньше, потому что они меньше получают от теневого сектора, отсюда вот этот феномен".
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.
Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.