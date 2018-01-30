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15 февраля, 18:43
В Северной Осетии появится оператор по въездному туризму

Для развития въездного туризма создадут специальный комитет по развитию туристического кластера в Агентстве развития республики

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Оператор по въездному туризму появится в Северной Осетии, сообщил ТАСС в четверг на форуме в Сочи глава республики Вячеслав Битаров.

"В республике большой потенциал по развитию туризма, но у нас нет туроператора, специализирующегося именно на въездном туризме. Будем работать над этим, это наша главная задача года, и, думаю, что если появится первая ласточка, то таких операторов в дальнейшем станет больше", - сказал Битаров.

По его словам, для поддержки оператора будут закладываться средства в бюджет республики. "Очень много турмаршрутов создано в республике, они еще с советских времен у нас. Сейчас к ним добавились новые, и в будущем также их количество будет увеличиваться. Я думаю, что понемногу они будут интересны и россиянам, и иностранным гражданам", - отметил глава региона.

Кроме того, для развития въездного туризма будет создан специальный комитет по развитию туристического кластера в Агентстве развития республики. Меры поддержки туризма отражены также в программе социально-экономического развития Северной Осетии.

По словам Битарова, в республике проведена работа по отмене ограничительных мер по посещению Северной Осетии иностранцами. Они были обозначены правительством РФ в качестве мер безопасности. "Сейчас эти меры уже неактуальны, и мы провели определенную работу, чтобы их сняли, для того чтобы иностранные туристы могли беспрепятственно посещать республику", - сказал Битаров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ, в прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичТАСС-КавказСКФОСеверная ОсетияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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