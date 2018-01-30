"Ренова" модернизирует транспортную систему Рязанской области

Проект предусматривает внедрение инновационных технологий для эффективной и безопасной работы транспортного комплекса

РЯЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор компании "Группа Т-1" (группа компаний "Ренова") Александр Куканов подписали в четверг на инвестфоруме в Сочи соглашение о модернизации транспортного комплекса региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Соглашение предусматривает создание рабочей группы для внедрения инновационных технологий, которые помогут повысить эффективность и безопасность работы транспортного комплекса региона. Первым этапом станет анализ и разработка стратегии модернизации транспортной системы Рязанской области. Стороны договорились проводить встречи по вопросам реализации соглашения на постоянной основе", - сообщили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.