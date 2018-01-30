{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 19:01
Ростовский губернатор договорился с "Автодором" о строительстве дороги в обход Аксая

Глава региона подчеркнул, что для реализации проекта будут привлечены инвестиции в размере 77 млрд рублей, а полностью завершить его планируют в 2020 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергей Кельбах на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" подписали соглашение о сотрудничестве по строительству дороги в обход города Аксая с общим объемом инвестиций 77 млрд рублей

"Дорога в обход Аксая (находится в 16 км от Ростова-на- Дону) очень нужна, она кардинально изменит ситуацию в Ростове-на-Дону, во всей агломерации, в том числе на федеральной трассе М-4 "Дон". В пиковые периоды прошлого года мы фиксировали нагрузку на автодорогу, проходящую в границах Аксая, до 120 тысяч автомобилей в сутки", - сказал журналистам губернатор, комментируя подписание соглашения.

Смотрите также
Ледовую арену в городе Озерск на Урале построят с привлечением частных инвестицийИнвестиции по заключенным в Сочи контрактам Ленобласти могут превысить 80 млрд рублейЦех по выпуску изделий из металла с объемом инвестиций в 3,2 млрд руб. запустят на Кубани

По условиям соглашения, проект общей стоимостью 77 млрд рублей будет реализован на принципах частно-государственного партнерства. При строительстве обхода планируется построить пять мостов через реки Дон и Аксай, а также девять путепроводов, три транспортные развязки, два надземных пешеходных перехода.

"В ходе реализации проекта будет проведена реконструкция двух существующих участков М-4 с доведением их до четырех и шести полос движения, а также построена новая дорога протяженностью 35 км, собственно, обход Аксая. Автомагистраль <...> позволит водителям двигаться со скоростью 130 км в час. Для повышения комфорта автотуристов будут оборудованы площадки, где можно будет воспользоваться электроприборами и пополнить запасы воды", - пояснили в пресс-службе губерантора Ростовской области.

Подготовительные работы на участке М-4 в районе Аксая стартовали в конце 2017 года. Полностью завершить проект планируется в 2020 году. Восточный обход Аксая пройдет по территории пяти муниципалитетов Ростовской области. Общая протяженность участка составит 65,5 км.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.