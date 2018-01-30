Глава региона подчеркнул, что для реализации проекта будут привлечены инвестиции в размере 77 млрд рублей, а полностью завершить его планируют в 2020 году

"Дорога в обход Аксая (находится в 16 км от Ростова-на- Дону) очень нужна, она кардинально изменит ситуацию в Ростове-на-Дону, во всей агломерации, в том числе на федеральной трассе М-4 "Дон". В пиковые периоды прошлого года мы фиксировали нагрузку на автодорогу, проходящую в границах Аксая, до 120 тысяч автомобилей в сутки", - сказал журналистам губернатор, комментируя подписание соглашения.

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергей Кельбах на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2018" подписали соглашение о сотрудничестве по строительству дороги в обход города Аксая с общим объемом инвестиций 77 млрд рублей

По условиям соглашения, проект общей стоимостью 77 млрд рублей будет реализован на принципах частно-государственного партнерства. При строительстве обхода планируется построить пять мостов через реки Дон и Аксай, а также девять путепроводов, три транспортные развязки, два надземных пешеходных перехода.

"В ходе реализации проекта будет проведена реконструкция двух существующих участков М-4 с доведением их до четырех и шести полос движения, а также построена новая дорога протяженностью 35 км, собственно, обход Аксая. Автомагистраль <...> позволит водителям двигаться со скоростью 130 км в час. Для повышения комфорта автотуристов будут оборудованы площадки, где можно будет воспользоваться электроприборами и пополнить запасы воды", - пояснили в пресс-службе губерантора Ростовской области.

Подготовительные работы на участке М-4 в районе Аксая стартовали в конце 2017 года. Полностью завершить проект планируется в 2020 году. Восточный обход Аксая пройдет по территории пяти муниципалитетов Ростовской области. Общая протяженность участка составит 65,5 км.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.