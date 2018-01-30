Глава Крыма отметил, что строительство гостиниц и рекреационных комплексов поможет увеличить наполняемость бюджетов курортных городов и районов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за запрет строительства жилых домов на Черноморском побережье республики в пользу гостиничных и рекреационных комплексов.

"Строительства жилья на побережье [Крыма] не будет, это решение принципиальное. Только гостиничные, рекреационные комплексы. Жилье - однозначно нет", - сказал глава региона в интервью ТАСС в четверг в рамках российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, строительство гостиниц на побережье Крыма вместо жилых домов позволит увеличивать наполняемость бюджетов курортных городов и районов. "[На побережье можно строить] только объекты, которые готовы зарабатывать, приносить деньги в казну", - заявил Аксенов.

По его словам, в украинский период при массовой жилой застройке побережья Крыма муниципальные бюджеты на этом фактически не зарабатывали, в результате у курортов не было денег на развитие социальной инфраструктуры.

"Что нам дало строительство жилья на побережье за эти 25 лет при Украине? Просто уничтожили все побережье, налогов не получили вообще. Только дали заработать двум десяткам компаний и еще куче так называемых предпринимателей - депутатам Верховной рады Украины, прокурорам, судьям. Деньги муниципалитеты не получили, в результате в Ялте детские сады если не в самом худшем состоянии, то на уровне сельской местности", - рассказал Аксенов.

По его словам, застройщики должны были вкладывать средства в социальную инфраструктуру курортов. "В Ялте за строительство одного дома можно было подписать такие соглашения, чтобы инвестор отремонтировал все учреждения здравоохранения и образования", - считает глава Крыма.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.