Ингушетия и Ярославская область подписали на форуме в Сочи соглашение о сотрудничестве

По мнению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, соглашение станет толчком для развития сотрудничества в сфере туризма, культуры и экономики

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписали на инвестфоруме в Сочи соглашение о сотрудничестве между регионами, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уже поработали с Ярославской областью по линии министерства экономики и министерства труда. В связи с сегодняшним соглашением дальше будем укреплять сотрудничество", - сказал журналистам Евкуров.

По словам Миронова, соглашение станет толчком для развития сотрудничества в сфере туризма, культуры и экономики. "Мы заинтересованы в расширении наших связей с Республикой Ингушетия, с республиками Северного Кавказа в области общественных связей, культуры, образования, туризма, агропромышленного комплекса. Сегодняшнее соглашение послужит таким существенным толчком для развития этих направлений", - отметил губернатор Ярославской области.

На объединенном стенде Минкавказа РФ было также подписано соглашение о сотрудничестве между Ингушетией и Совкомбанком.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.