Новый фармацевтический завод за 1,9 млрд рублей появится в Зеленограде

Инвестиции в проект составят около 1,9 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор фармацевтической компании "Брайт Вэй Индастриз" Владимир Щербаков подписали соглашение о создании фармацевтического завода в Зеленограде. Документ был подписан в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондентТАСС.

Компания в рамках соглашения обязуется построить фармацевтический завод на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде. Новое предприятие будет производить лекарственные препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта, обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем. Площадь завода составит прядка 30 тыс. кв. м и обеспечит не менее 356 рабочих мест. Ориентировочный объем инвестиций в проект - 1,9 млрд рублей.

"Сегодня мы пописываем соглашение с фармацевтической компанией "Брайт Вэй Индастриз" о размещении производства в Алабушевской части особой экономической зоны. Компания, я надеюсь, создаст инновационное производство", - прокомментировал документ Собянин. По его словам, новое предприятие расширит ассортимент лекарств, которые производятся в России, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшей расширения фармацевтического кластера Москвы.

Щербаков поблагодарил правительство столицы за сотрудничество.

"Брайт Вэй Индастриз" входит в группу компаний Bright Way Group и была основана в ноябре 2017 года под возведение фармацевтического предприятия в Москве, согласно материалам пресс-службы мэрии. Компания рассчитывает получить в ближайшее время статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.