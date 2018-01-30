Сеть магазинов с товарами вологодского регионального бренда планируется открыть в Москве

Под брендом "Настоящий Вологодский продукт" уже работают 148 магазинов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Вологодское правительство собирается расширить сеть магазинов, работающих под региональным брендом "Настоящий Вологодский продукт". Торговые точки сети планируется открыть в Москве, сообщил в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

"Мы 14 лет назад создали зонтичный бренд, который покрывает качественные продукты Вологодской области, в него входит 64 организации и 3,5 тыс. наименований. Товары идут со знаком "Настоящий Вологодский продукт". Сейчас у нас 148 магазинов, из них 120 в Вологодской области и 28 за пределами региона по всей стране. Планируется, что мы в Москве такие магазины будем открывать", - сказал Кольцов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.