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15 февраля, 18:58
Завод по уничтожению химоружия под Пензой планируют переориентировать на промпроизводство

Губернатор области отметил, что "создание высокоэффективных производств позволит обеспечить жителей региона рабочими местами и увеличить поступления в бюджет"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Пензенской области рассматривают возможность использования объекта по уничтожению химического оружия в селе Леонидовка под Пензой для размещения промышленного производства. Об этом сообщил в четверг губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В Леонидовке располагался один из семи арсеналов химического оружия России. В 2008 году здесь был построен завод по уничтожению химоружия. Работы на нем были завершены в 2015 году.

"Правительство Пензенской области заинтересовано в использовании данной площадки в промышленных целях, так как создание высокоэффективных производств позволит обеспечить жителей региона рабочими местами и увеличить поступления в бюджет. Потенциальный инвестор есть, и мы готовы его поддержать", - приводит слова Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Вопрос о создании предприятия на базе завода по уничтожению химоружия в Леонидовке обсуждается с 2015 года. В феврале 2018 года губернатор и члены правительства региона подняли этот вопрос на переговорах с директором департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Владимиром Потапкиным. Как отметили в пресс-службе правительства региона, будет проведена работа по переоценке бывшего завода в Леонидовке с учетом амортизации, после инвесторам предложат купить или арендовать имущественный комплекс на длительный срок.

"В качестве одного из вариантов рассматривается организация на его базе производства строительных материалов. Также существует возможность разделения объекта на несколько площадок", - отметили в пресс-службе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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