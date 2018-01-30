Технопарки и бизнес-инкубатор в Новгородской области создадут на частные инвестиции

Губернатор региона заявил, что власти области обеспечат "льготные условия для бизнеса"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Новгородской области намерено создавать инфраструктуру для бизнеса без привлечения бюджетных средств. Как сообщил в четверг на пленарном заседании Российского инвестиционного форума "Сочи-2018" губернатор региона Андрей Никитин, властям региона удалось договориться с предпринимательским сообществом об инвестициях в формирование технопарков и бизнес-инкубатора.

"Мы договорились с представителями частного бизнеса Новгородской области о создании технопарков, индустриального парка, бизнес-инкубатора без привлечения бюджетных средств, за счет частных инвестиций. Со стороны региона мы окажем поддержку - создадим льготные условия для бизнеса", - сказал он.

По словам Никитина, для более эффективной работы с инвесторами Новгородской области не хватает инфраструктуры для бизнеса. "Она не была создана в свое время, а теперь уже нет механизма привлечения федеральных средств для софинансирования. А наличие этой инфраструктуры напрямую влияет на позиции региона в рейтинге инвестиционной привлекательности. В 2016 году мы были в нем на 65-м месте, сейчас подросли до 53-го пункта", - отметил глава области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.