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15 февраля, 19:19
Аксенов допустил возможность приватизации компании "Черноморнефтегаз"

Глава Крыма отметил, что развить предприятие могут только такие крупные компании, "как "Газпром", "Роснефть"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможность приватизации государственного предприятия "Черноморнефтегаз". Об этом он сообщил в четверг в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Если будет мощный игрок, который в данном случае разложит нам механизм, как он сможет поднять компанию, поднять объемы добычи [газа и нефти], снизить стоимость кубометра газа для потребителей…, если за этим последуют какие-то экономически обоснованные действия, то да, может быть [приватизация]", - сказал Аксенов.

Вместе с тем он отметил, что в данный момент вопрос приватизации "Черноморнефтегаза" "не обсуждается. По его словам, эта компания "в состоянии сама решать вопросы Республики Крым".

"Черноморнефтегаз" - это такой актив, развить который по силам только крупному игроку на рынке, у которого вся материальная база уже сформирована. Это такие компании, как "Газпром", "Роснефть", поэтому таких предложений не поступало", - сказал Аксенов.

ГУП РК "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРоссийский инвестиционный форум - 2018
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