Соглашения об организации четырех производств под Калугой подписали на форуме в Сочи

Сумма инвестиций составит 1 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Калужской области подписало с инвесторами соглашения об организации четырех производств общей стоимостью 1,34 млрд рублей на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. В ближайшее время в регионе начнут производить лифты, шланги, инструменты, кофе и шоколад, сообщили в Агентства регионального развития Калужской области.

"В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение между Калужской областью и российской компанией "Станкофлот". Прогнозируемый объем инвестиций - 1 млрд рублей. Планируемое количество рабочих мест - ориентировочно 150", - говорится в сообщении. Предприятие расположится на территории ОЭЗ "Калуга" и будет производить режущий и вспомогательный инструмент, оснастку и высокоточные металлоизделия.

Еще одним новым инвестором станет компания "МПТ- пластик", которая будет производить на территории ОЭЗ гибкие ПВХ-шланги. Объем инвестиций в проект составит около 120 млн рублей.

Компания "Агроимпекс-трейд" начнет строительство завода по производству шоколада и кофе за 100 млн рублей, группа компаний "Подъемно-транспортные машины - Калуга" займется производством лифтового оборудования, вложив в проект 120 млн рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.