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15 февраля, 19:03
Счетная палата может провести проверки по итогам ЧМ-2018

Ранее у ведомства имелись претензии к строительству спортивных объектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Счетная палата может организовать проверки по итогам проведения Чемпионата мира по футболу в России, сообщила журналистам глава ведомства Татьяна Голикова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы на данной стадии уже проверками не занимаемся. Может быть, мы потом будем проводить проверку, когда все завершится. Мы работаем достаточно плотно с Минспортом и другими министерствами и регионами, на территории которых будет Чемпионат мира по футболу", - сказала Голикова, комментируя проверки объектов чемпионата.

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Голикова напомнила, что ранее у ведомства был ряд претензий к строительству спортивных объектов.

"На начальных стадиях у нас были претензии с точки зрения задержки и графиков выполнения работ. Но сейчас мы видим, что ситуация меняется резко в положительную сторону и мы очень рассчитываем на то, что все будет готово вовремя и в срок. Во всяком случае, наши коллеги из правительства и подрядчики достаточно ответственно относятся к тому, что они делают", - добавила она.

Матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияЧМ-2018 по футболуРоссийский инвестиционный форум - 2018
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