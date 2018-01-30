Счетная палата может провести проверки по итогам ЧМ-2018

Ранее у ведомства имелись претензии к строительству спортивных объектов
СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Счетная палата может организовать проверки по итогам проведения Чемпионата мира по футболу в России, сообщила журналистам глава ведомства Татьяна Голикова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Мы на данной стадии уже проверками не занимаемся. Может быть, мы потом будем проводить проверку, когда все завершится. Мы работаем достаточно плотно с Минспортом и другими министерствами и регионами, на территории которых будет Чемпионат мира по футболу", - сказала Голикова, комментируя проверки объектов чемпионата.
Голикова напомнила, что ранее у ведомства был ряд претензий к строительству спортивных объектов.
"На начальных стадиях у нас были претензии с точки зрения задержки и графиков выполнения работ. Но сейчас мы видим, что ситуация меняется резко в положительную сторону и мы очень рассчитываем на то, что все будет готово вовремя и в срок. Во всяком случае, наши коллеги из правительства и подрядчики достаточно ответственно относятся к тому, что они делают", - добавила она.
Матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля 2018 года.