Счетная палата может провести проверки по итогам ЧМ-2018

Ранее у ведомства имелись претензии к строительству спортивных объектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Счетная палата может организовать проверки по итогам проведения Чемпионата мира по футболу в России, сообщила журналистам глава ведомства Татьяна Голикова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы на данной стадии уже проверками не занимаемся. Может быть, мы потом будем проводить проверку, когда все завершится. Мы работаем достаточно плотно с Минспортом и другими министерствами и регионами, на территории которых будет Чемпионат мира по футболу", - сказала Голикова, комментируя проверки объектов чемпионата.