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15 февраля, 19:25
Овсянников: Севастополь в 2018 г. должен выполнить мероприятия ФЦП по Крыму на "четверку"

Губернатор отметил, что город ускорил темп реализации ФЦП, в том числе по проектным работам, находящимся на стадии завершения

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Севастополь уже заключил все соглашения, необходимые для реализации в 2018 году федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года (ФЦП), и по итогам года мероприятия в рамках ФЦП будут выполнены на "четверку". Об этом в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

На итоговой пресс-конференции в 2017 году Овсянников заявил, что оценивает реализацию ФЦП в этом году на три балла.

"В прошлом году освоение ФЦП составило 85,5%, а в 2016 году - порядка 65%, в этом году мы уже заключили соглашения на все объемы, которые Министерство экономического развития должно довести до Севастополя при реализации проекта - это более 10 млрд рублей. Я уверен, что в этом году мы должны сработать на "четверку", - сказал Овсянников.

Он отметил, что Севастополь ускорил темп реализации ФЦП, в том числе по проектным работам, которые находятся в стадии завершения. Кроме того, город начал строительно- монтажные работы по самым крупным объектам программы - это канализационно-очистные сооружения "Южные", севастопольский участок федеральной трассы "Таврида", реконструкция Камышового шоссе. "Активно идет строительство детских садов, запускаем строительство школ, продвинулись с дамбами, причалами", - добавил губернатор.

Также он сообщил, что власти Севастополя начали проектирование объектов социальной сферы за счет бюджета Севастополя с тем, чтобы потом они были включены в ФЦП. Это, по словам Овсянникова, позволит не допускать срывов сроков проектирования.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастопольРоссийский инвестиционный форум - 2018
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