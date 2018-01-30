{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 19:31
На форуме в Сочи вручили награды победителям конкурса имени А. П. Починка

В 2017 году в конкурсе приняли участие 158 региональных социальных программ из 85 субъектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программ социального развития регионов имени Александра Починка состоялась в четверг на площадке Российского инвестиционного форума. Лучшими региональными программами соцразвития по итогам голосования экспертного жюри стали инновационный проекты Иркутской и Псковской областей, а также Чеченской Республики.

Проект Иркутской области направлен на развитие волонтерства в соцобслуживании, проект Псковской области "Детская деревня - SOS" создан для социальной адаптации детей-сирот, программа Чеченской Республики "Право быть равным" направлена на интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников и создание условий для повышения уровня жизни семей с детьми-инвалидами.

"Этот конкурс имеет особый статус для нашей страны, потому что новации, которые сегодня реализуются в регионах, мы их помещаем в копилку лучших практик, они расходятся дальше по всей стране и это облегчает жизнь следующим регионам. Я благодарю все те регионы, которые занимаются поиском оптимальных решений, чтобы решить ту или иную социальную проблему", - сказала в ходе церемонии награждения вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Она подчеркнула, что проект имеет уникальное значение, потому что те практики, которые появляются, становятся достоянием всей страны.

По данным организаторов конкурса, в 2017 году в нем приняли участие 158 региональных социальных программ из 85 субъектов РФ. Самыми активными оказались Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

Конкурс имени Александра Починка

Конкурс организуется с 2014 года и проводится в память о выдающемся государственном и общественном деятеле Александре Починке, который внес большой вклад в социальную политику страны. Конкурс направлен на выявление лучших региональных практик решения задач социального развития, их тиражирование и масштабирование, в том числе на федеральном уровне, формирование благоприятных условий для поддержки негосударственных организаций, оказывающих социальные и общественно полезные услуги, развитие социального предпринимательства в России.

Премия присуждается в восьми номинациях. Наиболее популярные направления - семейная политика, реабилитация людей с инвалидностью, поддержка социально ориентированных НКО и повышение качества жизни граждан старшего поколения, защита прав детей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.