В 2017 году в конкурсе приняли участие 158 региональных социальных программ из 85 субъектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программ социального развития регионов имени Александра Починка состоялась в четверг на площадке Российского инвестиционного форума. Лучшими региональными программами соцразвития по итогам голосования экспертного жюри стали инновационный проекты Иркутской и Псковской областей, а также Чеченской Республики.

Проект Иркутской области направлен на развитие волонтерства в соцобслуживании, проект Псковской области "Детская деревня - SOS" создан для социальной адаптации детей-сирот, программа Чеченской Республики "Право быть равным" направлена на интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстников и создание условий для повышения уровня жизни семей с детьми-инвалидами.

"Этот конкурс имеет особый статус для нашей страны, потому что новации, которые сегодня реализуются в регионах, мы их помещаем в копилку лучших практик, они расходятся дальше по всей стране и это облегчает жизнь следующим регионам. Я благодарю все те регионы, которые занимаются поиском оптимальных решений, чтобы решить ту или иную социальную проблему", - сказала в ходе церемонии награждения вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Она подчеркнула, что проект имеет уникальное значение, потому что те практики, которые появляются, становятся достоянием всей страны.

По данным организаторов конкурса, в 2017 году в нем приняли участие 158 региональных социальных программ из 85 субъектов РФ. Самыми активными оказались Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.

Конкурс имени Александра Починка

Конкурс организуется с 2014 года и проводится в память о выдающемся государственном и общественном деятеле Александре Починке, который внес большой вклад в социальную политику страны. Конкурс направлен на выявление лучших региональных практик решения задач социального развития, их тиражирование и масштабирование, в том числе на федеральном уровне, формирование благоприятных условий для поддержки негосударственных организаций, оказывающих социальные и общественно полезные услуги, развитие социального предпринимательства в России.

Премия присуждается в восьми номинациях. Наиболее популярные направления - семейная политика, реабилитация людей с инвалидностью, поддержка социально ориентированных НКО и повышение качества жизни граждан старшего поколения, защита прав детей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.