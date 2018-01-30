Александр Дрозденко отметил, что решать, какими автомобилями пользоваться, нужно в зависимости от цели поездок

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал безграмотным предложение об отказе от использования автомобилей "Ford" в госучреждениях в пользу "Lada Vesta Signature".

В городе Всеволожске в Ленинградской области с июля 2002 года работает завод Ford Motor Company. Он выпускает модели "Focus" и "Mondeo". Потенциальная мощность предприятия составляет 125 тыс. автомобилей в год. На заводе работают 2,744 тыс. человек.

"Безграмотная инициатива [об отказе от автомобилей "Ford"] абсолютно", - сказал Дрозденко в интервью ТАСС в четверг на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. По мнению губернатора, отказываться от одних машин, произведенных на территории России, в пользу других, было бы неправильно.

"Мы ушли от понятия, когда советский автопром - это либо "Москвич", либо "Запорожец", либо "Жигули". Сегодня российский автопром - это автозаводы, которые производят автомобили на территории Российской Федерации. Какая разница, дает зарплату и рабочее место завод в Тольятти или во Всеволожске - это все идет в экономику Российской Федерации", - пояснил Дрозденко.

Он отметил, что благодаря открытию заводов иностранных марок в Россию приходят современные мировые технологии. "Когда "Ford" пришел в Россию, он фактически занимался "отверточным" производством, а сегодня уже 70% локализации", - сказал губернатор.

Машина под конкретные цели

Дрозденко считает, что решать, какими автомобилями пользоваться в госучреждениях, нужно в зависимости от цели поездок. "Я считаю, что у чиновника должна быть машина - сочетание цены и качества. У нас (в Ленинградской области) председатели комитетов ездят на ["Ford"] "Mondeo", а Focus используется как разъездная машина. Руководство Ленинградской области ездит на "Volkswagen", которые производятся в Калуге - это тоже российский автомобиль", - сказал он.

"Lada Vesta", по мнению губернатора, не подходит для дальних поездок. "Я в сутки проезжаю иногда по 800 километров. Если я проеду это расстояние на такой машине, я не представляю, что со мной будет на следующий день. Она хорошая машина, но это не машина на дальние дистанции - это городская семейная малолитражка", - пояснил губернатор.

В четверг стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил официальный запрос министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, в котором попросил поддержать инициативу по переходу всех госучреждений, обслуживаемых автокомбинатом управделами президента, на отечественный удлиненный седан "Lada Vesta Signature". По его мнению, "граждане РФ выдвигают обоснованные претензии к органам государственной власти по поводу недостаточного импортозамещения".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.