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15 февраля, 19:37
Контрольный пакет акций "Псковавиа" останется в собственности региона

Врио губернатора Михаил Ведерников отметил, что власти хотят оставить за собой возможность влиять на политику авиакомпании

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Псковские власти намерены оставить контрольный пакет акций авиакомпании "Псковавиа" в собственности региона, сообщил в четверг интервью ТАСС на Российском экономическом форуме в Сочи врио губернатора Михаил Ведерников.

"Конечно, большую часть акций нужно будет отдать инвестору - это одно из основных условий, никто на 25% не пойдет. В то же время мы планируем оставить за областью контрольный пакет [акций] - 25% плюс одна акция для того, чтобы все-таки иметь возможность влиять на политику авиакомпании и обеспечить соблюдение тех условий, которые мы выставим", - сказал Ведерников.

Он добавил, что пока региональные власти не нашли заинтересованного инвестора. "У нас не такой большой пассажиропоток. Сейчас есть вариант разделить ["Псковавиа"] - одна компания будет заниматься перевозками пассажиров, а другая работой на земле - обслуживанием судов и аэропорта. Вот этот вариант нам представляется наиболее жизнеспособным", - отметил врио главы региона.

"Сейчас на "Псковавиа" ситуация очень тяжелая, мы буквально на спине их сейчас тащим, выделяем от 6 до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы они не потеряли летный сертификат и не стали банкротами. Вот, наверное, нам еще два-три месяца придется тащить эту ситуацию на себе, пока мы не выйдем на договоренности с конкретным инвестором", - сказал Ведерников.

Как сообщалось ранее, "Псковавиа" была передана администрации Псковской области из ведения Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ и акционирована в 2014 году. Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек.

В январе СК возбудил дело по факту невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн рублей, в прошлом году прокуратура разбиралась с подобными нарушениями на суммы 8 и 9 млн рублей. В авиакомпании ТАСС сообщали, что "Псковавиа" имеет задолженности перед другими организациями, а сотрудники авиаперевозчика написали открытое письмо в адрес врио губернатора с просьбой не допустить банкротства предприятия.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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