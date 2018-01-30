Сергей Аксенов не уточнил, какой пакет акций будущего АО "Крымэнерго" перейдет "Россетям"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Государственное предприятие "Крымэнерго" будет акционировано, часть акций власти передадут холдингу "Россети". Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"По "Крымэнерго" мы с "Россетями" совместно работаем, будет сформировано акционерное общество. Оно в принципе будет переведено по формам хозяйствования из ГУПа в акционерное общество", - сказал Аксенов.

Он не уточнил, какой пакет акций будущего АО "Крымэнерго" перейдет "Россетям".

"Россети" готовы вложить деньги в "Крымэнерго", мы обсуждаем, как сделать компанию современной. Когда будет акционерное общество, какая-то часть пакета будет принадлежать Крыму, какая-то - "Россетям", в каком процентном соотношении это будет происходить, будет известно после полной оценки [имущества ГУП]", - рассказал глава региона.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, созданная 11 апреля 2014 года для "стабильного функционирования энергосистемы и энергетической безопасности" региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.