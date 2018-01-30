Моногорода примут участие в формировании нового блока программы "Цифровая экономика"

Программа включает пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Команды моногородов РФ примут участие в формировании нового блока программы "Цифровая экономика" по совершенствованию государственного и муниципального управления, сообщил в четверг на инвестиционном форуме в Сочи заместитель министра экономического развития России Савва Шипов.

"Можно сколько угодно создавать эффективные команды на местах, но если мы не даем им работать, искать новые пути, это будет гораздо тяжелее. Минэкономразвития подготовило предложение о включении в программу "Цифровая экономика" нового блока по совершенствованию государственного и муниципального управления. Я приглашаю все команды моногородов: давайте ваши предложения, для того чтобы мы могли заложить основы для экспериментов", - сказал Шипов.

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина, документ содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В программе пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.