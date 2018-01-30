{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 19:45
Астраханская область возродит хлопководство в 2018 году

Глава региона отметил ,что под хлопок планируют выделить 500 га земли

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают возродить хлопководство в регионе. В 2018 году под выращивание хлопка планируется выделить 500 га земли в Черноярском районе, сообщил ТАСС в четверг в интервью губернатор Александр Жилкин.

В России сейчас почти весь хлопок - импортный, поэтому развитие хлопкового производства является стратегически важным проектом.

"Это будет совместный проект с волгоградским предприятием. Под хлопок будут заложены 500 га, семенной материал есть, планируемая урожайность - 2,5 тонны с гектара. Дальше проект будет в большей степени поддерживать даже не Минсельхоз РФ, а Минпром: хлопок нужен для текстильной промышленности", - сказал Жилкин.

Он отметил, что климатические условия региона подходят для выращивания хлопка. Опыт у аграриев тоже есть, однако для развития отрасли в промышленных масштабах понадобится современная техника. Ее в России пока не производят, поэтому, возможно, комбайны придется закупать за рубежом, сказал Жилкин.

Ранее сообщалось, что проект по возрождению хлопководства Астраханская область будет реализовывать совместно с компанией "Камышинский Текстиль" (Волгоградская область), которой в год необходимо 20 тыс. тонн хлопка. Эту культуру в области выращивали в 1920-1940-х годах - хлопком были засеяны тысячи гектаров. В 2013 году под него в регионе было отведено только 80 га, дальше это направление не получило развития.

Хлопководство в Калмыкии

Хлопок в качестве эксперимента ранее уже высаживали в соседней с Астраханской областью Калмыкии. Как рассказал в четверг в интервью ТАСС глава республики Алексей Орлов, пилотный проект оказался не очень рентабельным.

"Раньше мы не видели коммерческую целесообразность. Но сегодня одна из программ господдержки Минсельхоза РФ предусматривает субсидирование хлопководства в РФ. Мы предложим нашим крестьянско-фермерским хозяйствам использовать эту поддержку, на своем уровне мы предоставим административные ресурсы. Тогда - с поддержкой федеральной и республиканской - это будет коммерчески выгодно нашим предпринимателям", - сказал Орлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
Жилкин, Александр АлександровичРоссияАстраханская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.