Глава региона отметил ,что под хлопок планируют выделить 500 га земли

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают возродить хлопководство в регионе. В 2018 году под выращивание хлопка планируется выделить 500 га земли в Черноярском районе, сообщил ТАСС в четверг в интервью губернатор Александр Жилкин.

В России сейчас почти весь хлопок - импортный, поэтому развитие хлопкового производства является стратегически важным проектом.

"Это будет совместный проект с волгоградским предприятием. Под хлопок будут заложены 500 га, семенной материал есть, планируемая урожайность - 2,5 тонны с гектара. Дальше проект будет в большей степени поддерживать даже не Минсельхоз РФ, а Минпром: хлопок нужен для текстильной промышленности", - сказал Жилкин.

Он отметил, что климатические условия региона подходят для выращивания хлопка. Опыт у аграриев тоже есть, однако для развития отрасли в промышленных масштабах понадобится современная техника. Ее в России пока не производят, поэтому, возможно, комбайны придется закупать за рубежом, сказал Жилкин.

Ранее сообщалось, что проект по возрождению хлопководства Астраханская область будет реализовывать совместно с компанией "Камышинский Текстиль" (Волгоградская область), которой в год необходимо 20 тыс. тонн хлопка. Эту культуру в области выращивали в 1920-1940-х годах - хлопком были засеяны тысячи гектаров. В 2013 году под него в регионе было отведено только 80 га, дальше это направление не получило развития.

Хлопководство в Калмыкии

Хлопок в качестве эксперимента ранее уже высаживали в соседней с Астраханской областью Калмыкии. Как рассказал в четверг в интервью ТАСС глава республики Алексей Орлов, пилотный проект оказался не очень рентабельным.

"Раньше мы не видели коммерческую целесообразность. Но сегодня одна из программ господдержки Минсельхоза РФ предусматривает субсидирование хлопководства в РФ. Мы предложим нашим крестьянско-фермерским хозяйствам использовать эту поддержку, на своем уровне мы предоставим административные ресурсы. Тогда - с поддержкой федеральной и республиканской - это будет коммерчески выгодно нашим предпринимателям", - сказал Орлов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.