Пермский край, "Внешэкономбанк" и АСИ подписали меморандум о развитии ОЭЗ

Отмечается, что реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пермский край, "Внешэкономбанк" и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи меморандум о развитии особых экономических зон (ОЭЗ) Прикамья. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, сообщает в четверг пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Согласно договору, стороны будут взаимодействовать в подготовке и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), инновационных территориальных кластеров и моногородов.

"Сотрудничество в этом направлении актуально для предприятий региона. Как показывает наш опыт, инновационные компании и крупные высокотехнологичные предприятия не всегда готовы принять проектное финансирование и упаковать свои проекты. Эта масштабная работа, которая, безусловно, положительно скажется на развитии Пермского края, должна проводиться вместе с банковским сектором", - сказал Решетников.

В рамках меморандума также планируется реализация проектов на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей в области проектного управления, разработанных "Внешэкономбанком". "Первым этапом стал поиск представителей банка в каждом субъекте Российской Федерации, следующий шаг - отбор и адаптация проверенных бизнес-моделей в приоритетных отраслях. Все это необходимо было аккумулировать в один общий документ, что мы сегодня и сделали", - отметил Горьков.

По данным администрации, реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности, послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.