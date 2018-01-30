{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 февраля, 19:49
Пермский край, "Внешэкономбанк" и АСИ подписали меморандум о развитии ОЭЗ

Отмечается, что реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пермский край, "Внешэкономбанк" и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи меморандум о развитии особых экономических зон (ОЭЗ) Прикамья. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, сообщает в четверг пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

Согласно договору, стороны будут взаимодействовать в подготовке и организации финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие региона и его особых экономических зон, свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), инновационных территориальных кластеров и моногородов.

"Сотрудничество в этом направлении актуально для предприятий региона. Как показывает наш опыт, инновационные компании и крупные высокотехнологичные предприятия не всегда готовы принять проектное финансирование и упаковать свои проекты. Эта масштабная работа, которая, безусловно, положительно скажется на развитии Пермского края, должна проводиться вместе с банковским сектором", - сказал Решетников.

В рамках меморандума также планируется реализация проектов на основе существующих проектных решений, бизнес-моделей в области проектного управления, разработанных "Внешэкономбанком". "Первым этапом стал поиск представителей банка в каждом субъекте Российской Федерации, следующий шаг - отбор и адаптация проверенных бизнес-моделей в приоритетных отраслях. Все это необходимо было аккумулировать в один общий документ, что мы сегодня и сделали", - отметил Горьков.

По данным администрации, реализация документа позволит усилить координацию и взаимодействие сторон в области инвестиционной деятельности, послужит решению приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического и промышленного потенциала.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичЧупшева, Светлана ВитальевнаПермский крайРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Индустриальный парк по примеру Набережных Челнов появится в Димитровграде
15 февраля, 20:15
Овсянников: все решения по интеграции предприятий Севастополя в холдинги РФ приняты
15 февраля, 20:09
Центр развития территорий, действующий по схеме работы с моногородами, создадут в Башкирии
15 февраля, 20:07
Топилин: работа над законопроектом о цифровых трудовых книжках идет тяжело
15 февраля, 20:04
Власти Ставрополья построят 120 км водопровода для газохимического комплекса в Буденновске
15 февраля, 20:04
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
15 февраля, 7:00
Прямая речь
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
15 февраля, 2:30
Прямая речь
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
15 февраля, 9:00
Прямая речь
Дмитрий Козак: экономический интерес пробьет себе дорогу через любые санкции
14 февраля, 4:00
Прямая речь
Глава Кубани: регионы на Российском инвестиционном форуме обозначат точки роста
31 января, 9:15
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День первый. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Министр спорта РФ Колобков принял участие в забеге на инвестиционном форуме в Сочи
Прямая речь
Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью
Аркадий Дворкович: не исключаю, что количество авиакомпаний в России сократится
Алексей Кудрин: слабый экономический рост после большого кризиса — тревожный сигнал для РФ
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.