Аграрии Ставрополья для возрождения хлопководства будут использовать семена из Узбекистана

Губернатор региона сообщил о планах засеять приобретенными семенами "несколько тысяч гектаров"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края в 2018 году засеют семена хлопка, приобретенные в Узбекистане, цель начинания - повысить урожайность культуры в регионе, сообщил ТАСС губернатор Владимир Владимиров в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы закупили [в Узбекистане] 300 тонн семян, планируем засеять несколько тысяч гектаров. По итогам прошлого года выяснилось, что мы недотягиваем до среднеазиатского уровня урожайности - собираем 17 центнеров с гектара, тогда как они (специалисты из Средней Азии - прим. ТАСС) говорят, что нужно собирать как минимум 30 центнеров с гектара. Поэтому мы и решили опробовать семена из Узбекистана", - сказал ставропольский губернатор.

Как сообщалось ранее, около 80 лет назад на Ставрополье собирали порядка 60 тыс. тонн хлопка-сырца в год. По предварительным оценкам, зона эффективного промышленного хлопководства в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах может занимать до 350 тыс. гектаров, в том числе до 120 тыс. гектаров - на Ставрополье. Последние годы выращиванием хлопка в регионе занималось только предприятие "Русь", которое обрабатывало порядка 50 га хлопчатника в Буденновском районе.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.