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16 февраля, 00:24
Российско-французская компания может стать концессионером канатного метро в Краснодаре

В 2012 году компания Poma уже помогала строить фуникулер в Нижнем Новгороде

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Российско-французское предприятие, одним из учредителей которого является французский производитель оборудования для канатных дорог Poma, может стать концессионером проекта по строительству канатного метро в Краснодаре, сообщил ТАСС президент совета директоров компании Poma S.A.S. Жан Сушаль в кулуарах XVII Российского инвестиционного форума.

"Мы работаем с городом Краснодар, который находится на самой ранней стадии проработки решения [канатного метро], даем советы, как надо балансировать пассажиропоток по конкретным веткам и капитальные затраты, чтобы не утяжелить финансовую модель и не удлинить срок возврата инвестиций. Мы заинтересованы, чтобы финмодель была достаточно эффективна, чтобы мы могли использовать даже у себя. <…> Мы рассчитываем, что совместное предприятие "Национальные канатные дороги" (учреждено в октябре 2017 года Poma, "Корпорацией развития Северного Кавказа", "Курортами Северного Кавказа" как компания по производству оборудования для горнолыжных комплексов - прим. ТАСС) будет рассматривать участие в качестве концессионера городских дорог <...> в том числе в Краснодаре", - сказал Сушаль.

Он уточнил, что контракты для строительства городских канатных дорог составляют около 75% оборота Poma S.A.S. Различные проекты были реализованы в Колумбии, Доминикане, Китае, Европе и других странах. В России компания помогала строить фуникулер в Нижнем Новгороде в 2012 году.

"За три года она [канатная дорога в Нижнем Новгороде] доказала свою жизнеспособность, так как <...> является не дотационной, а наоборот - приносит прибыль. Этот успех мы хотим дальше развивать", - отметил собеседник, добавив, что "Национальные канатные дороги" может рассмотреть вопрос об инвестировании проектов по строительству канатных дорог в других городах РФ.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в конце 2017 года начали рассматривать проект по строительству канатного метро как альтернативу автотранспорту из-за серьезных пробок. В настоящее время идет разработка проекта и поиски инвестора. По предварительным оценкам, первая очередь метро (закольцованные линии протяженностью 32 км с девятью станциями) обойдется в 11 млрд рублей и может быть построена за четыре года.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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