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16 февраля, 00:49
В сфере ЖКХ в России заключено 1,8 тыс. концессий на 257 млрд руб.

При реализации концессионных соглашений аварийность сокращается на 20%, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. концессионных соглашений заключено в сфере ЖКХ в России на сегодняшний день, объем инвестиций составляет 257 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в ходе круглого стола "Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня механизм заработал, хотя это механизм для ЖКХ молодой, но у нас 1,8 тыс. концессий и объем инвестиций 257 млрд рублей. Из них только 5% - плата концедента бюджету", - сказал Чибис.

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По его словам, при реализации концессионных соглашений аварийность сокращается на 20%, а потери по тепловой энергии сокращаются на 40%. Он отметил также, что негосударственные пенсионные фонды вкладывают деньги в концессии в сфере ЖКХ. По его мнению, инфраструктурная ипотека - правильное решение для регионов, так как многие главы муниципалитетов готовы покупать построенные частными компаниями объекты в рассрочку.

По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, для участия регионов в инфраструктурной ипотеке важно создать механизмы финансирования на предпроектной стадии и методические рекомендации с едиными подходами. Он отметил, что в регионе за счет инфраструктурной ипотеки планируется построить объездную дорогу вокруг города Новомосковск, где сосредоточено много крупных предприятий. "Это позволит увеличить объемы производства, выручку, налоговые доходы бюджета. По предварительным расчетам, прямые и косвенные бюджетные эффекты превысят затраченные на проект средства", - отметил он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что инвестиции в дороги и другие инфраструктурные проекты в долгосрочной перспективе позволят повысить эффективность расходов на образование, здравоохранение и другое.

"Простыми словами скажу, как мы понимаем инфраструктурную ипотеку. У нас дорожный фонд около 2 млрд рублей, а реально, без "перегрева" региональной экономики могли бы строить дорог на 4-5 млрд рублей, чтобы не было роста цен. Финансовый механизм, когда мы бы брали дополнительно 2 млрд рублей и их в течение 10-15 лет ипотечными платежами возвращали, позволил бы нам радикально поменять качество дорог", - сказал Воскресенский.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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