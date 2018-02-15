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16 февраля, 18:49
Эксперты рассказали, как цифровая экономика изменит жизнь россиян
© Петр Ковалев/ТАСС

В Сочи специалисты обсудили возможности цифровизации, а также регулирование новых отношения в этой сфере

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Развитие цифровой экономики в России позволит повысить уровень заработных плат, а также снизить стоимость услуг за счет отказа от бумажных носителей и внедрения искусственного интеллекта. Однако цифровизация должна проходить постепенно, чтобы население привыкло к нововведениям и научилось взаимодействовать с роботами, а главное - не боялось их. К такому выводу пришли эксперты, принявшие участие в сессии "Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования" в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Отсутствие нормативно-правовых актов

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что в России сейчас сложно регулировать новые отношения в сфере цифровой экономики из-за отсутствия нормативно-правовых актов. И тут может быть полезен опыт европейских стран, считает он.

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Антон Дроздов: будущее за корпоративными пенсионными системами

"Сейчас в Евросоюзе есть несколько замечательных документов, один из них - концепция о том, как регулировать отношения с роботами. Он носит рекомендательный характер, но там задана общая рамка. Если бы такую же рамку мы могли задать на уровне ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) рекомендательным документом, всем странам было бы легче двигаться и гораздо легче убеждать своих законодателей в том, что такие изменения могут быть приняты, и, может быть, стоит подумать над этим форматом", - отметил Шипов.

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов среди направлений информатизации работы фонда назвал оцифровку пенсионных дел россиян, которые сегодня хранятся 75 лет, внедрение искусственного интеллекта при назначении пенсий, чтобы запросы направлял не сотрудник фонда, а машина.

Дроздов пояснил, что ПФР необходимо законодательно разрешить использовать удаленную идентификацию граждан, как это работает для кредитных организаций. Сейчас у сотрудников Пенсионного фонда возникают трудности в телефонных разговорах с клиентами, поскольку ПРФ располагает персональными данными гражданина. "Хотелось бы оказывать услуги более массово. Мы считаем, что это направление должно быть не только для банков, но и для всех таких организаций", - сказал председатель фонда.

Шипов, в свою очередь, добавил, что для решения задачи развития и внедрения цифровой экономики в России необходимо коренным образом поменять законодательство, и в этом может помочь внедрение концепции управления изменениями.

"Нам фактически предстоит, действительно, коренным образом поменять законодательство, это произойдет не в 2018 году. Нам нужны кадры, которые необходимо научить такому регулированию. Решение этих задач должно произойти за счет внедрения концепции управления изменениями. Эта концепция в соответствии с программой цифровой экономики должна быть подготовлена до лета, мы этим занимаемся", - сказал замминистра.

Постепенный переход и жесткая конкуренция

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов считает, что пока многие россияне с настороженностью относятся, например, к беспилотному транспорту и внедрению системы блокчейн, поэтому цифровизация должна проходить постепенно.

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"Уверен, что значительная часть населения не очень комфортно многие инициативы будет воспринимать, и нужно объяснять, какие будут плюсы от конкретных инициатив. Мы боимся беспилотного транспорта, потому что это опасно, генной инженерии, блокчейн не понимаем, побаиваемся как мы его будем использовать в нашей жизни, мы не понимаем, что у нас происходит с криптовалютой. При этом работа с данными может продвинуть предсказательную медицину, повысить качество здравоохранения, надежность работы оборудования", - пояснил он.

Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир считает, что цифровая экономика ведет к повышению производительности существующей экономики. "Цифровая экономика - это, в первую очередь, экономика данных и технологий обработки, которая ведет к повышению производительности существующей экономики, появлению новых рынков, бизнес-моделей, сервисов", - сказал он.

По словам вице-президента по корпоративным и правовым вопросам, члена правления ПАО "МТС" Руслана Ибрагимова, развитие цифровой экономики, кроме повышения качества услуг, позволит снизить цены на услуги благодаря жесткой конкуренции.

"С моей точки зрения, цифровая экономика - это, в первую очередь, снижение цен на услуги, и в этом смысле конкуренция будет жесткая. Надо эти процессы поддерживать. Важно, чтобы под лозунгом цифровой экономики мы не… [создали] новых монополистов", - пояснил он.

Цифровизация в регионах

Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов считает цифровизацию особо актуальной для региона. "Поскольку мы работаем в государственном и муниципальном секторе, для нас цифровая экономика - это отказ от любых форм бумажных носителей, как внутри системы, так и снаружи. Для Московской области тема цифровизации является самой актуальной, почему, потому что мы второй по численности регион, мы - второй бюджет в стране, ресурсы огромные, соответственно количество контрагентов в лице бизнеса у нас тоже огромное", - пояснил он.

Также вице-губернатор считает, что инфраструктура должна соответствовать цифровой экономике, и для этого нужно вводить определенные нормы. "Я считаю, что мы должны соответствующие стандарты ввести, например, и в отношении строящихся объектов. Если строится любой объект, он уже должен инфраструктурно быть заточен под эти технологии", - добавил Габдрахманов.

Кроме того, по его словам, нужно обязать застройщиков сдавать отчетность в электронном виде.

Другой регион, где цифровизация охватила практически все сферы жизни - Татарстан. По словам заместителя премьер- министра республики, министра информатизации и связи региона Романа Шайхутдинова, сегодня Татарстан - это регион, где 79% населения пользуются электронными услугами хотя бы раз в год. "Сегодня 51,3% - это средний показатель по стране. Разрыв очень большой, есть регионы, где цифра не превышает 30%", - пояснил он.

И для того чтобы не было такого разрыва и для более эффективной цифровизации страны, по словам Шайхутдинова, обсуждение вопросов развития цифровой экономики должно проходить совместно с представителями регионов. "Регионы необходимо включать во все обсуждения", - добавил он.

"Цифровая экономика"

Проект программы "Цифровая экономика" был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина, документ содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В программе пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.

К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

Форум в Сочи

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ.

В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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