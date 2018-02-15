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В Сочи специалисты обсудили возможности цифровизации, а также регулирование новых отношения в этой сфере

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Развитие цифровой экономики в России позволит повысить уровень заработных плат, а также снизить стоимость услуг за счет отказа от бумажных носителей и внедрения искусственного интеллекта. Однако цифровизация должна проходить постепенно, чтобы население привыкло к нововведениям и научилось взаимодействовать с роботами, а главное - не боялось их. К такому выводу пришли эксперты, принявшие участие в сессии "Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования" в рамках инвестиционного форума в Сочи. Отсутствие нормативно-правовых актов Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что в России сейчас сложно регулировать новые отношения в сфере цифровой экономики из-за отсутствия нормативно-правовых актов. И тут может быть полезен опыт европейских стран, считает он.

"Сейчас в Евросоюзе есть несколько замечательных документов, один из них - концепция о том, как регулировать отношения с роботами. Он носит рекомендательный характер, но там задана общая рамка. Если бы такую же рамку мы могли задать на уровне ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) рекомендательным документом, всем странам было бы легче двигаться и гораздо легче убеждать своих законодателей в том, что такие изменения могут быть приняты, и, может быть, стоит подумать над этим форматом", - отметил Шипов. Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов среди направлений информатизации работы фонда назвал оцифровку пенсионных дел россиян, которые сегодня хранятся 75 лет, внедрение искусственного интеллекта при назначении пенсий, чтобы запросы направлял не сотрудник фонда, а машина. Дроздов пояснил, что ПФР необходимо законодательно разрешить использовать удаленную идентификацию граждан, как это работает для кредитных организаций. Сейчас у сотрудников Пенсионного фонда возникают трудности в телефонных разговорах с клиентами, поскольку ПРФ располагает персональными данными гражданина. "Хотелось бы оказывать услуги более массово. Мы считаем, что это направление должно быть не только для банков, но и для всех таких организаций", - сказал председатель фонда. Шипов, в свою очередь, добавил, что для решения задачи развития и внедрения цифровой экономики в России необходимо коренным образом поменять законодательство, и в этом может помочь внедрение концепции управления изменениями. "Нам фактически предстоит, действительно, коренным образом поменять законодательство, это произойдет не в 2018 году. Нам нужны кадры, которые необходимо научить такому регулированию. Решение этих задач должно произойти за счет внедрения концепции управления изменениями. Эта концепция в соответствии с программой цифровой экономики должна быть подготовлена до лета, мы этим занимаемся", - сказал замминистра. Постепенный переход и жесткая конкуренция Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов считает, что пока многие россияне с настороженностью относятся, например, к беспилотному транспорту и внедрению системы блокчейн, поэтому цифровизация должна проходить постепенно.