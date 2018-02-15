Модельный бюджет для регионов

Основной темой встречи премьер-министра с губернаторами стала бюджетная политика
СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи провел встречу с главами регионов. Главной темой обсуждений стала бюджетная политика, однако на встрече нашлось время поговорить и о минимальном размере оплаты труда, трудностях Крайнего Севера и даже запрете на использование сухого молока.
Одним из главных заявлений встречи стало высказанное Медведевым предложение поэтапно переводить регионы на так называемый модельный бюджет, в котором используются расчетные уровни как доходов, исходя из их налогового потенциала, так и расходов по всем позициям, рассчитанным по средним показателям субъектов Федерации. Такой механизм станет для регионов дополнительной мотивацией и простимулирует накопление ресурсов для совершения "экономического рывка", подчеркнул премьер.
Губернаторы больше всего высказывались о перспективе бюджетного "выравнивания" регионов. Так, глава Пермского края Максим Решетников предложил сокращать дотации поэтапно. "Если все-таки надо усилить выравнивание, а это федеральная политика, из года в год в федеральном бюджете вы добавляете средства на дотации. Возьмите этот прирост и распределяйте по принципам модельного бюджета, не отбирайте то, что уже есть. Это первый вариант. Второй вариант - если все-таки хотите отобрать, отбирайте хотя бы поэтапно, сокращайте на 10% дотацию, но нельзя так, чтобы было 2 млрд, а стало ноль", - сказал Решетников в ответ на заявление премьера.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова обратила внимание на другой аспект модельного бюджета: доходы регионов и методику расчета их налоговых потенциалов. При ее формировании нужно учитывать различные налоговые льготы, которые сегодня существуют в субъектах РФ. "В настоящее время субъекты РФ находятся не в равных условиях, и для нас ни для кого это не секрет. Все устраивают соревнования за этими льготами, при чем некоторые из них бессрочные и не носят адресного характера, то есть не направлены на решение какой-то конкретной задачи экономической политики", - сказала Орлова.
О неоднородности регионов говорили многие главы, в частности губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко напомнил, что Дальний Восток в этом смысле вообще не попадает под стандартные критерии. "Думаю, что по Дальнему Востоку с учетом приоритетов его развития нужно рассматривать особую модель, потому что, полагаю, что в этом модельном бюджете не учтены ни транспортная доступность, которая у нас только морская или воздушная как внутри региона, так и с материком. Это отдельный вопрос Курил и Камчатки, где сложные вопросы стоимости доставки, вообще строительства, тех льгот, которые не учтены", - заявил Кожемяко.
Губернатор Липецкой области Олег Королев предложил не делать модельный бюджет долгосрочной практикой, отказавшись от него в 2019 году. Иначе в процессе выравнивания богатым регионам придется опускаться до уровня бедных, подчеркнул он. "По модельному бюджету мы должны уменьшить финансирование здравоохранения, образования, "социалки" на 7 млрд рублей - на 11%. Как я <...> обращусь к отраслевикам и скажу: дорогие друзья, из-за того, что мы хорошо работаем, мы должны вам уменьшить финансирование на 11%?" - отметил Королев.
Однако нашлись в модельном бюджете и позитивные стороны, на которые указал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По его мнению, такая схема позволяет оптимизировать расходы. "Когда я получил первый модельный бюджет, у меня получилось 10,4 млрд рублей избыточных расходов. Мы очень хорошо поработали с министерством финансов и сейчас вышли на цифру 4,4 млрд рублей. То есть процесс отработки полезен", - отметил Орлов.
Поднималась на встрече и тема минимального размера оплаты труда, который с 1 мая 2018 года в России должен быть приравнен к прожиточному минимуму. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, средства на его повышение регионам выделят из резервного фонда.
Главы регионов, однако, обратили внимание на то, что при повышении МРОТ возникнет диспропорция, в которой низкоквалифицированный персонал, особенно в сельских районах, начнет зарабатывать столько же, сколько работники более высокой квалификации.
"Меня что настораживает - ведь нам надо не просто поднять минимальный уровень оплаты труда, у нас вся сетка сжимается. Потому что мы же не можем поднять только минимум, а вся сетка останется за пределами внизу, и люди с высшим образованием будут получать меньше, чем уборщица при всем моем уважении к труду. Нам Минтруд написал так: это [повышение зарплат, не касающееся МРОТ] за ваш счет, изыскивайте ресурсы в собственном бюджете. Но у нас их сегодня нет этих резервов", - отметил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
На эту проблему указал и глава Архангельской области Игорь Орлов. "У нас минимальный размер оплаты труда с северными коэффициентами. У меня сегодня учитель младших классов будет получать практически столько же, сколько кочегар. Кочегар у меня будет получать 24 тыс. рублей с 1 мая 2018 года. И мы вынуждены это балансировать", - сказал Орлов.
Поднимались на встрече и другие темы, волнующие регионы. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство не прекращать развитие инновационной инфраструктуры в стране, в том числе технопарков, а также обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить оборот сухого молока.
"Я хотел бы сказать, в зимний период всегда не хватало молока, наша республика производит много молока, и всегда молоко вывозилось. В этом году случилась такая ситуация: вывоза нет, цена молока на 5-8 рублей меньше, чем в прошлом году и, конечно, это создает большую проблему для населения. Молококомбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию. Поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится, если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями", - сказал Минниханов.
Глава Архангельской области Игорь Орлов в своем выступлении отметил необходимость индивидуального подхода к регионам Крайнего Севера при реализации различных программ. "Вопрос развития малого, среднего бизнеса и соответствующих инвестиций в инфраструктуру. Сегодня те обязательства, которые у нас есть по Крайнему Северу, конечно, непосильны для малого и среднего бизнеса", - отметил Орлов.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.
Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.