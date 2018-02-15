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Основной темой встречи премьер-министра с губернаторами стала бюджетная политика

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи провел встречу с главами регионов. Главной темой обсуждений стала бюджетная политика, однако на встрече нашлось время поговорить и о минимальном размере оплаты труда, трудностях Крайнего Севера и даже запрете на использование сухого молока. Модельный бюджет для регионов Одним из главных заявлений встречи стало высказанное Медведевым предложение поэтапно переводить регионы на так называемый модельный бюджет, в котором используются расчетные уровни как доходов, исходя из их налогового потенциала, так и расходов по всем позициям, рассчитанным по средним показателям субъектов Федерации. Такой механизм станет для регионов дополнительной мотивацией и простимулирует накопление ресурсов для совершения "экономического рывка", подчеркнул премьер.

Губернаторы больше всего высказывались о перспективе бюджетного "выравнивания" регионов. Так, глава Пермского края Максим Решетников предложил сокращать дотации поэтапно. "Если все-таки надо усилить выравнивание, а это федеральная политика, из года в год в федеральном бюджете вы добавляете средства на дотации. Возьмите этот прирост и распределяйте по принципам модельного бюджета, не отбирайте то, что уже есть. Это первый вариант. Второй вариант - если все-таки хотите отобрать, отбирайте хотя бы поэтапно, сокращайте на 10% дотацию, но нельзя так, чтобы было 2 млрд, а стало ноль", - сказал Решетников в ответ на заявление премьера. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова обратила внимание на другой аспект модельного бюджета: доходы регионов и методику расчета их налоговых потенциалов. При ее формировании нужно учитывать различные налоговые льготы, которые сегодня существуют в субъектах РФ. "В настоящее время субъекты РФ находятся не в равных условиях, и для нас ни для кого это не секрет. Все устраивают соревнования за этими льготами, при чем некоторые из них бессрочные и не носят адресного характера, то есть не направлены на решение какой-то конкретной задачи экономической политики", - сказала Орлова. О неоднородности регионов говорили многие главы, в частности губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко напомнил, что Дальний Восток в этом смысле вообще не попадает под стандартные критерии. "Думаю, что по Дальнему Востоку с учетом приоритетов его развития нужно рассматривать особую модель, потому что, полагаю, что в этом модельном бюджете не учтены ни транспортная доступность, которая у нас только морская или воздушная как внутри региона, так и с материком. Это отдельный вопрос Курил и Камчатки, где сложные вопросы стоимости доставки, вообще строительства, тех льгот, которые не учтены", - заявил Кожемяко. Губернатор Липецкой области Олег Королев предложил не делать модельный бюджет долгосрочной практикой, отказавшись от него в 2019 году. Иначе в процессе выравнивания богатым регионам придется опускаться до уровня бедных, подчеркнул он. "По модельному бюджету мы должны уменьшить финансирование здравоохранения, образования, "социалки" на 7 млрд рублей - на 11%. Как я <...> обращусь к отраслевикам и скажу: дорогие друзья, из-за того, что мы хорошо работаем, мы должны вам уменьшить финансирование на 11%?" - отметил Королев. Однако нашлись в модельном бюджете и позитивные стороны, на которые указал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По его мнению, такая схема позволяет оптимизировать расходы. "Когда я получил первый модельный бюджет, у меня получилось 10,4 млрд рублей избыточных расходов. Мы очень хорошо поработали с министерством финансов и сейчас вышли на цифру 4,4 млрд рублей. То есть процесс отработки полезен", - отметил Орлов. Дисбаланс минимальной зарплаты Поднималась на встрече и тема минимального размера оплаты труда, который с 1 мая 2018 года в России должен быть приравнен к прожиточному минимуму. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, средства на его повышение регионам выделят из резервного фонда.