Власти Карелии планируют организовать летние авиарейсы в Крым

По словам губернатора Артура Парфенчикова, в 2019 году планируется организовать два ежедневных рейса между Петрозаводском и Москвой

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии планируют расширить географию авиарейсов из Петрозаводска и организовать на лето полеты в Симферополь, сообщил в пятницу в интервью ТАСС глава республики Артур Парфенчиков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, единственный регулярный рейс между Петрозаводском и Москвой постепенно наращивает пассажиропоток. С мая выполняющая перелеты авиакомпания S7 планирует запустить на данный рейс самолет большей вместимости. В 2019 году планируется организовать два ежедневных рейса между Петрозаводском и Москвой.

"Дальше мы будем работать над тем, чтобы у нас в туристский сезон появились рейсы на юг, в первую очередь это Симферополь", - сказал Парфенчиков.

По его словам, также ведется работа по привлечению партнеров из Финляндии для организации из международного аэропорта Петрозаводска.

Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск был закрыт на ремонт. После этого был отменен единственный регулярный маршрут Петрозаводск - Москва - Петрозаводск, в аэропорту реконструировали перрон и места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему. Также были заменены дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. С февраля 2016 года возобновлено регулярное авиасообщение между Петрозаводском и Москвой.

Российский инвестиционный форум, который проходит в Сочи 15-16 февраля, является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.