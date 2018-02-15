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16 февраля, 18:18
Мурманская Корпорация развития вошла в Ассоциацию агентств инвестиций и развития России

За четыре года работы АО "Корпорация развития Мурманской области" накопило инвестиционные проекты в самых различных отраслях на общую сумму свыше 1 млрд рублей

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Мурманской области стала членом Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, подписав в пятницу соответствующий меморандум на полях Российского инвестиционного форума "Сочи-2018". Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, документ о сотрудничестве позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

"Цель подписанного меморандума - повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе в рамках развития механизмов государственно-частного партнерства, создания индустриальных (промышленных) парков, технопарков, кластеров, новых предприятий и высокопроизводительных рабочих мест в сфере промышленности и высоких технологий", - сообщила пресс-служба.

Подписи под документом поставили председатель правления некоммерческой организации "Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития" Сергей Беляков и генеральный директор АО "Корпорация развития Мурманской области" Вадим Уланов.

Как сообщили ТАСС в региональном правительстве, некоторый успешный опыт в этой сфере уже есть. Так, большим проектом в сфере государственно-частного партнерства стало развитие крупнейшего в регионе горнолыжного комплекса в Кировске и создание здесь туркластера "Хибины". Здесь были модернизированы и построены горнолыжные базы, сейчас идет развитие городской туристической инфраструктуры, что позволит уйти Кировску от монозависимости.

Еще одним важным проектом в Кировске стало создание горнопромышленного сервисного кластера - крупного центра по ремонту и обслуживанию техники, используемой горнопромышленными предприятиями области - а их в регионе насчитывается более десятка. Поскольку горнорудные предприятия на территории Мурманской области используют однотипную горную технику, а объем добычи растет, можно говорить о стабильности рынка сбыта горнопромышленного оборудования и сервисных услуг для него.

Корпорация развития Мурманской области работает уже четыре года. За это время в ее портфеле накоплены инвестиционные проекты в самых различных отраслях на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

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