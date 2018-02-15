В планах Союза "Молодые профессионалы" и Фонда развития моногородов внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills - системы независимой оценки качества подготовки кадров

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (WorldSkills Russia) и Фонд развития моногородов договорились объединить усилия для работы над повышением качества подготовки кадров. Соглашение об этом подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе Союза.

"Соглашение подразумевает создание специализированных центров компетенций (СЦК) WSR в моногородах. Речь идет о ресурсных площадках, обладающих современным оборудованием и технологиями, а также базой экспертов для обучения и оценки квалификации по стандартам WorldSkills", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в планах партнеров совместное внедрение в моногородах демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills - системы независимой оценки качества подготовки кадров.

"Особенность моногородов в том, что существующий в них экономический уклад долгие годы лишь сохранялся и ретранслировался. В то же время профессионализм работающих там людей позволяет создавать новые виды деятельности, расширять горизонты возможностей для этих специалистов, - отметил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов. - Инструменты, которыми располагает WorldSkills Russia, могут способствовать этому. Наши усилия направлены на то, чтобы как можно больше людей в России, включая молодежь, могли работать на профессиональном уровне выше, чем среднемировой".

В свою очередь генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов отметил, что фонд финансирует сейчас больше 30 моногородов. "Они заметно меняются, там появляются новые современные предприятия, которые формируют и новый облик моногородов. Но наша задача заключается не только в строительстве новых производств. Мы хотим сделать так, чтобы молодые люди, живущие в моногородах, не уезжали", - сказал Кривогов.

"В этом контексте наше соглашение с Союзом "Молодые профессионалы" крайне актуально. По факту, мы сотрудничали и раньше, но решили систематизировать усилия, сделать их более целенаправленными, чтобы жители моногородов ощутили положительные изменения не завтра, а уже сегодня", - добавил он.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.