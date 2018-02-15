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16 февраля, 18:25
Проект завода по переработке пшеницы в Пензенской области будет готов в 2018 году

Планируется, что мощность завода составит 250 тыс. тонн в год

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Проектирование завода по глубокой переработке пшеницы в Пензенской области мощностью 250 тыс. тонн в год будет завершено в мае - июне 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Завершается проектирование объекта, компания ["Технокорд"] 2 года работает над проектом, к маю - июню он будет завершен. Конечно, нужны будут средства на его реализацию. Мы с ВЭБ подписали соглашение в надежде на то, что можно будет пользоваться кредитной линией банка для реализации проекта. Стоимость проекта - не менее 12 млрд рублей", - сообщил Белозерцев.

По его словам, завод сможет решить проблему с переработкой большого количества зерна в Пензенской области.

"Мы произвели много в прошлом году зерна (2,5 млн тонн - прим. ТАСС), стали лидерами по урожайности в ПФО, а вот продать за хорошую цену не получилось - не только в нашем регионе, но и в других регионах цена на зерно упала. Поэтому нужна внутренняя переработка пшеницы, это даст толчок развитию сельского хозяйства", - считает Белозерцев. Он уточнил, что завод планирует производить, в том числе, кормовые добавки.

Договор о намерениях по реализации инвестпроекта, предполагающего строительства завода по глубокой переработке пшеницы в Сердобском районе Пензенской области, был подписан между губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и генеральным директором компании "Технокорд" Андреем Захаренковым в феврале прошлого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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