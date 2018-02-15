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16 февраля, 18:20
Власти Архангельской области опасаются ухода бизнеса в регионы, где нет северных надбавок

Глава региона Игорь Орлов считает, что необходимо проработать индивидуальный подход в вопросе начисления зарплат в регионах Арктической зоны и Крайнего Севера

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области прогнозируют, что представители малого и среднего бизнеса в регионе будут перерегистрировать свои компании в те субъекты, где отсутствуют северные надбавки к окладу. Об этом в пятницу сообщил губернатор Игорь Орлов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с руководителями регионов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня те обязательства, которые у нас есть по Крайнему Северу, конечно, непосильны для малого и среднего бизнеса <…> В связи с… северными льготами вопрос перерегистрации [бизнеса] южнее (в регионы, где нет надбавок), безусловно, пойдет", - сказал Орлов.

По его мнению, необходимо проработать индивидуальный подход в вопросе начисления зарплат в регионах Арктической зоны и Крайнего Севера.

Согласно решению Конституционного суда РФ, в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях районный коэффициент и процентная надбавка должны начисляться сверх минимального размера заработной платы, а не включаться в него. Ранее зарплата низкооплачиваемых работников соответствовала минимальный размер оплаты труда только после выплаты им северных надбавок.

Российский инвестиционный форум, который проходит в Сочи 15-16 февраля, является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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