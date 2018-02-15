Пятый автомобильный мост через Волгу в Твери планируют построить до конца 2020 года

Проектировка моста завершена, сообщил заместитель председателя правительства Тверской области Александр Меньщиков

СОЧИ, 16 февраля. Возведение нового, пятого по счету автомобильного моста через Волгу в Твери планируется завершить к 2020 году, проектная документация уже передана в Главгосэкспертизу, сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель председателя правительства Тверской области Александр Меньщиков.

"Проектировка моста завершена, документация передана в Главгосэкспертизу, ее рассмотрение и утверждение займет около двух месяцев. Затем все документы будут направлены в Минтранс РФ, чтобы открыть финансирование из федерального бюджета. Возведение моста планируется вести в течение двух лет и завершить к концу 2020 года", - сказал Меньщиков.

По его словам, для координации строительства на уровне региона будет создана специальная рабочая группа. "Проект находится на особом контроле, поскольку мост необходим, чтобы разгрузить транспортные потоки в центр города, разграничить движение из разных районов Твери. Четыре действующих моста не справляются с этой задачей", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в январе 2018 года посетил Тверской вагоностроительный завод, где пообщался с рабочими. Один из них задал главе государства вопрос о строительстве нового моста, на что Путин ответил, что мост действительно необходим, а его стоимость оценивается более чем в 10 млрд рублей. Софинансирование строительства моста со стороны бюджета региона составит около 1,8 млрд рублей, часть из которых уже были направлены на разработку проекта.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.