Власти Татарстана попросили подключать регионы к разработке принципов цифровой экономики

Министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов отметил, что Татарстан разработал проект региональной программы цифровой экономики, включающий 10 основных направлений

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Разработка принципов цифровой экономики в России должна вестись с привлечением регионов, считает министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов. Об этом он сообщил, выступая на сессии "Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"К сожалению, зачастую обсуждение вопросов развития цифровой экономики происходит без участия регионов. Между тем, цифровая экономика в первую очередь будет применяться гражданами, живущими на конкретных территориях. К разработке принципов цифровой экономики необходимо подключить регионы", - цитирует его слова пресс-служба Минсвязи Татарстана.

Министр также сообщил, что республика разработала проект региональной программы цифровой экономики, включающий 10 основных направлений. Этот проект будет представлен 20 февраля на парламентских слушаниях с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Шайхутдинова, одно из перспективных цифровой экономики - использование больших данных, накапливаемых в государственном секторе. "Сегодня информация федеральных органов власти содержится в различных системах, которые не "дружат" между собой. Хотелось бы обратить внимание коллег, которые занимаются нормотворчеством, что нужно не только выстраивать регулятивную песочницу, но и грамотно использовать то, что уже наработано за десятилетия", - сказал он.

В конце июля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика". Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост- агентством форума.