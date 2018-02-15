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16 февраля, 18:36
Новгородская область намерена стать одним из первых пользователей инфраструктурной ипотеки

Накануне Дмитрий Медведев потребовал внести предложения по созданию инфраструктурной ипотеки и дал неделю на разработку окончательной версии

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Новгородская область рассчитывает стать одним из первых в России пользователей инфраструктурной ипотеки, созданием которой занимается Минэкономразвития по поручению руководства страны, сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Андрей Никитин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Новгородская область активно участвует в процессе выработки решений по инфраструктурной ипотеке. Уже несколько месяцев мы взаимодействуем с Минэкономразвития, предоставляем им данные, параметры и надеемся быть одними из первых пользователей по этому продукту, потому что участвовали в разработке", - сказал губернатор, не уточнив возможные проекты для реализации по данной схеме.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме в Сочи потребовал внести предложения по созданию инфраструктурной ипотеки и дал неделю на разработку окончательной версии. По его мнению, с помощью данного механизма будет финансироваться, в том числе ремонт дорог.

В Новгородской области с учетом привлечения федерального финансирования в 2017 году было приведено в нормативное состояние около тысячи километров дорог.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, к концу прошлого года составила 65%, а на текущий год поставлена задача снизить до 58%. Дорожный фонд региона в 2017 году составил около 4 млрд рублей, из которых 1,46 млрд поступили из федерального бюджета.

По словам Никитина, на текущий год за счет федеральной поддержки регион также рассчитывает сформировать дорожный фонд в объеме более 4 млрд руб., но пока в региональном фонде 2,62 млрд руб.

В прошлом году президент России Владимир Путин предложил внедрить в России механизм инфраструктурной ипотеки для инвесторов. Речь идет о схеме, при которой инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет платежей, поступающих от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т.д.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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