Технопарк "Хайпарк ИТМО" под Петербургом может быть построен в рамках ТОР или ОЭЗ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсудил проект технопарка, который будет создан в городе Южный, с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта создания технопарка "Хайпарк ИТМО" под Петербургом, возможно, будет проводиться в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) или территории опережающего развития (ТОР), сообщил ТАСС в пятницу губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, на форуме он обсудил проект технопарка с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились, что будем дальше активно работать над его реализацией. В том числе и рассмотрим, возможно, варианты реализации этого проекта в рамках либо создания там особой экономической зоны, либо, возможно, территории опережающего развития. Но это варианты пока", - сказал Полтавченко.

Технопарк будет создан в городе Южный, который планируется построить в Пушкинском районе Петербурга. На территории будущего города-спутника планируется создание жилых кварталов, а также Инновационного города науки и технологий, включающего кампус Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и инновационные производственные площадки. Проект предполагает привлечение широкого круга инвесторов.

Ранее идею присвоения проекту статуса территории опережающего развития поддержал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост- агентством форума.