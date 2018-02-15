Годовщина Великого стояния на Угре в 2018 году может стать памятным днем в России

По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, соответствующий документ находится в аппарате правительства России

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Решение об установлении памятной даты 11 ноября в честь победного окончания Великого стояния на Угре могут принять в 2018 году. Это событие можно считать точкой отсчета российской государственности, именно поэтому дата не должна оставаться незамеченной, озвучил свое мнение в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

С 2017 года день завершения Великого стояния на Угре в Калужской области, на территории которой находится место сражения, отмечают как праздник. В ноябре 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский открыл в Калуге памятник Ивану III, объединившему русские земли для противостояния ордынскому игу. Ранее калужские депутаты приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором содержится просьба установить памятную дату - День победного окончания Великого стояния на реке Угре - 11 ноября, и ускорить подготовку соответствующего федерального закона.

"Нас сейчас поддержали все, осталась только Госдума. В аппарате правительства РФ находится сейчас документ, он всеми участниками завизирован - и Минкультуры РФ, и РАН, и общественность присоединилась. …Это [окончание Великого стояния] та точка отсчета, когда Россия стала государством, нельзя, чтобы это было не замечено. Надеюсь, что… вопрос [об установлении памятной даты] решится в 2018 году", - сказал Артамонов.

Великое стояние на Угре - сражение между ханом Большой Орды Ахматом и князем московским Иваном III в 1480 году. Оно произошло после отказа Москвы платить Орде ежегодную дань, и положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор форума - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.