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16 февраля, 19:11
Исток Волги под Тверью планируют обустроить для круглогодичного посещения туристами

По словам заместителя председателя правительства региона Александра Меньщикова, власти создадут единую дорожную сеть, ведущую к истоку и историческим и природным памятникам

СОЧИ, 16 февраля. Территорию истока Волги в Осташковском районе Тверской области власти региона планируют сделать объектом для круглогодичного туризма. Для этого создадут единую дорожную сеть, ведущую к истоку и другим историческим и природным памятникам, сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель председателя правительства Тверской области Александр Меньщиков.

"Мы планируем привести в порядок дорожную инфраструктуру в Осташковском районе, где вблизи деревни Волговерховье расположен исток Волги. Это позволит сформировать круглогодичный туристический маршрут. На посещение туристами этой местности есть спрос, представители турбизнеса готовы работать в этом направлении", - сказал Меньщиков.

Как сообщалось, из бюджета Тверской области в 2017 году было выделено порядка 53 млн руб. на ремонт дороги от города Осташкова до деревни Волговерховье и к монастырю Нило-Столобенская пустынь, основанному в 1594 году. Близ истока Волги также находится Ольгин женский монастырь, история которого восходит к 1649 году.

"После ремонта трассы, ведущей к пустыни, поток туристов вырос в три раза. Теперь стоит задача - сделать другие исторические и природные объекты доступными для туристов", - отметил Меньщиков.

Исток Волги находится на водоразделе Каспийского и Балтийского морей у окраины деревни Волговерховье, на высоте 228 м над уровнем Балтийского моря. Несколько родников образуют водоем, который принято считать истоком реки.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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