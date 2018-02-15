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16 февраля, 18:51
Первая очередь курорта "Матлас" в Дагестане принесет 600 млн руб. налогов в год

Общая стоимость строительства составит 20,4 млрд рублей

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Первая очередь всесезонного курорта "Матлас" в Дагестане ежегодно будет приносить не менее 600 млн рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Такой прогноз озвучил в пятницу в ходе презентации проекта на инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор курорта Андрей Феофанов.

"Запуск первой очереди проекта, намеченный на 2021 год, принесет порядка 600 млн рублей налоговых поступлений ежегодно и позволит создать более 900 рабочих мест", - сказал он.

Также в рамках реализации проекта планируется создание фермы "Матлас", которая будет снабжать курорт экологически чистыми продуктами и поставлять продукцию на внешний рынок. "Общий объем частных инвестиций группой "Сумма" на реализацию всего проекта "Матлас" планируется в размере до 20 млрд рублей. Годовая численность уникальных туристов первой очереди проектов оценивается в 30 тыс. человек", - пояснил Феофанов.

Гендиректор курорта "Матлас" также добавил, что проектно-сметная документация должна быть разработана до конца года, а строить первые объекты начнут в 2019 году.

Ранее ТАСС сообщал, что "Матлас" станет центром этнического туризма. В окрестностях курорта находятся более 150 памятников районного значения, в том числе Хунзахская крепость, построенная императором Александром I в 1867 году. Проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас" в Дагестане реализует группа "Сумма". Вторая очередь будет введена в 2021 году, общая стоимость строительства составит 20,4 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РоссияТАСС-КавказСКФОДагестанРоссийский инвестиционный форум - 2018
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