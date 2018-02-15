Город Глазов в Удмуртии может получить статус территории опережающего развития

По словам главы республики Александра Бречалова, уже есть проекты, которые точно будут реализовывать на территории ТОР

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Самый северный город Удмуртской республики Глазов в ближайшее время может получить статус территории опережающего развития, об этом в интервью ТАСС на форуме Сочи-2018 сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Мы заинтересованы, чтобы Глазов… получил статус ТОР. Есть градообразующее предприятие, очень современное и эффективное, это Чепецкий механический завод, предприятие, входящее в корпорацию "Росатом". Я уверен, что и с ЧМЗ мы найдем те проекты, которые они готовы будут реализовывать, в том числе в статусе ТОР", - сообщил глава республики.

По словам Бречалова, уже есть проекты, которые точно будут реализовывать на территории ТОР.

АО "Чепецкий механический завод" - акционерное общество, входящее в структуру Топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом". Это один из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики. От сырья до готовых изделий - таков технологический цикл предприятия.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15 - 16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.