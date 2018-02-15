{{ searchItem._source.date*1000 | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 февраля, 18:50
Город Глазов в Удмуртии может получить статус территории опережающего развития

По словам главы республики Александра Бречалова, уже есть проекты, которые точно будут реализовывать на территории ТОР

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Самый северный город Удмуртской республики Глазов в ближайшее время может получить статус территории опережающего развития, об этом в интервью ТАСС на форуме Сочи-2018 сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Мы заинтересованы, чтобы Глазов… получил статус ТОР. Есть градообразующее предприятие, очень современное и эффективное, это Чепецкий механический завод, предприятие, входящее в корпорацию "Росатом". Я уверен, что и с ЧМЗ мы найдем те проекты, которые они готовы будут реализовывать, в том числе в статусе ТОР", - сообщил глава республики.

По словам Бречалова, уже есть проекты, которые точно будут реализовывать на территории ТОР.

АО "Чепецкий механический завод" - акционерное общество, входящее в структуру Топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом". Это один из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики. От сырья до готовых изделий - таков технологический цикл предприятия.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15 - 16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{item.date*1000 | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияРоссийский инвестиционный форум - 2018
Читать далее
Инвестор вложит около 1,5 млрд рублей в развитие фермерского хозяйства под Тулой
16 февраля, 20:13
Как регионы приобщают молодежь к предпринимательству
16 февраля, 20:01
Аэропорт Калуга станет еще одним запасным для Внуково-3
16 февраля, 19:57
Прямые продажи леса малому бизнесу в Новгородской области выросли в четыре раза
16 февраля, 19:54
Развитие порта Камбарка позволит Удмуртии экономить около 400 млн руб. в год
16 февраля, 19:41
Инвестор вложит около 1,5 млрд рублей в развитие фермерского хозяйства под Тулой
16 февраля, 20:13
Как регионы приобщают молодежь к предпринимательству
16 февраля, 20:01
Аэропорт Калуга станет еще одним запасным для Внуково-3
16 февраля, 19:57
Прямые продажи леса малому бизнесу в Новгородской области выросли в четыре раза
16 февраля, 19:54
Развитие порта Камбарка позволит Удмуртии экономить около 400 млн руб. в год
16 февраля, 19:41
Прямая речь
Глава "Биокад": возможностей для талантливых людей в России больше, чем за рубежом
16 февраля, 7:30
Прямая речь
Дмитрий Медведев: нельзя бросать слабые регионы, но нельзя и плодить иждивенчество
16 февраля, 7:11
Прямая речь
Михаил Мурашко: использование ресурсов Росздравнадзора — правило хорошего тона
16 февраля, 7:00
Прямая речь
Алексей Репик: налоговая система должна подталкивать компании к экспорту
16 февраля, 3:01
Прямая речь
Михаил Абызов: мы переходим с карательной модели госконтроля на партнерскую
16 февраля, 2:02
Загрузить еще
ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНЛАЙН
Российский инвестиционный форум — 2018. День второй. Онлайн
{{item.date*1000 | date:"h:mm"}}
Читать полностью
Фотобанк
Перейти
Видео
Корпорация МСП и Фонд содействия инновациям будут поддерживать технологичный малый бизнес
Мень допустил привлечение системообразующих застройщиков к завершению проблемных строек
РФ предложила Белоруссии вернуться к вопросам цены на газ и единого рынка газа в 2019 году
Прямая речь
Глава "Биокад": возможностей для талантливых людей в России больше, чем за рубежом
Михаил Мурашко: использование ресурсов Росздравнадзора — правило хорошего тона
Алексей Репик: налоговая система должна подталкивать компании к экспорту
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.